Lâu lâu mới lộ diện, con gái Thủy Tiên - Công Vinh đã cao lớn đến thế này dù mới 7 tuổi

Sau thời gian cứu trợ miền Trung, ca sĩ Thủy Tiên đã về nhà và trở lại với cuộc sống thường nhật. Cô sẽ bù đắp nhiều hơn cho con gái cưng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên con gái Bánh Gạo. Sau nhiều ngày ra miền Trung cứu trợ, bà xã Công Vinh đã trở lại với cuộc sống đời thường.

Thủy Tiên chia sẻ: "Sau bao ngày đi “phượt” từ Nam ra Bắc, giờ là thời gian trở lại với công việc, chăm sóc gia đình và bù đắp cho Bánh Gạo trong thời gian mẹ không có ở nhà".

Thủy Tiên khoe ảnh bên ái nữ - Ảnh: FB

Trong ảnh, Thủy Tiên ngồi trên ghế sofa cùng con gái Bánh Gạo. Tuy chỉ mới 7 tuổi, nhưng con gái Công Vinh cao lớn đến bất ngờ.

Tuy nhiên, công chúng vẫn tiếc nuối vì vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh vẫn chưa tiết lộ diện mạo con gái. Nhiều người hi vọng vợ chồng nghệ sĩ sẽ sớm công khai gương mặt con gái rượu.

Một hình ảnh khác của Bánh Gạo từng được bà xã Công Vinh đăng tải - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh Thủy Tiên bên con gái nhận được nhiều lời khen của mọi người.

"Bánh Gạo lớn lắm rồi sau này con được hưởng phúc của bố mẹ con nhiều lắm đó", "Không được nhìn thấy mặt nhưng con gái được hưởng cái gen của bố mẹ thì bé rất dễ thương và xinh lắm", "Nhìn dáng bé Gạo cao ráo quá"... mọi người hết lời khen ngợi con gái Công Vinh.

Thi thoảng vợ chồng nghệ sĩ có cho ái nữ lên sóng, nhưng vẫn giấu kín gương mặt - Ảnh: Internet

Bé Bánh Gạo chào đời năm 2013, tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh. Vì muốn con có cuộc sống bình yên, vợ chồng nghệ sĩ quyết định không công khai gương mặt của ái nữ.

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