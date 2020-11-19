Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung bất ngờ đăng ảnh 2 bé Tôm - Tép và nhắn nhủ bất ngờ

Hậu trường 19/11/2020 10:32

Động thái bất ngờ của doanh nhân Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung dành cho hai bé Tôm và Tép thu hút sự chú ý của mọi người.

Vừa qua, trên trang cá nhân, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Thiri Thant Mon bất ngờ đăng ảnh các con, đáng chú ý là sự xuất hiện của cặp song sinh Tôm và Tép. Bức ảnh với sự hiện diện của các con ruột của cô và con riêng của chồng (2 bé Tôm - Tép) nhận được sự quan tâm của mọi người.

Kèm theo ảnh, doanh nhân Thiri Thant Mon còn đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Anh, tạm dịch: "Những đứa trẻ của chúng tôi. Nhớ những đứa trẻ này. Mong Covid qua đi".

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Bức ảnh vừa được vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung công khai - Ảnh: Internet

Qua dòng tâm sự có thể thấy vợ chồng Kevin Gilmore đang rất nhớ các con. Được biết, 2 con riêng của Thiri Thant Mon đang sống cùng ba ruột tại Nga. Riêng 2 bé Tôm và Tép đang ở cùng mẹ Hồng Nhung tại Việt Nam. Dù rất nhớ và muốn gặp các con, nhưng do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên họ chưa thể gặp được.

Trước đó, vợ mới của chồng cũ ca sĩ Hồng Nhung từng khoe bức tranh tự vẽ hai con riêng của chồng. Có thể thấy, cô có sự quan tâm đặc biệt dành cho Tôm và Tép.

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Doanh nhân Thiri Thant Mon tự vẽ tranh các con, có sự xuất hiện của Tôm và Tép - Ảnh: FB
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Hậu ly hôn, Kevin Gilmore nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới...
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... riêng diva Hồng Nhung vẫn sống một mình bên hai con - Ảnh: FB

Giữa năm 2018, Hồng Nhung chính thức xác nhận đã chia tay ông xã Kevin Gilmore sau 8 năm chung sống. Sau đổ vỡ, nữ diva dành thời gian chăm sóc hai con song sinh và tập trung cho sự nghiệp ca hát. Đến hiện tại, bà mẹ đơn thân vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ gì về chuyện tình cảm.

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Từ khóa:   Hồng Nhung ca sĩ Hồng Nhung con Hồng Nhung

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