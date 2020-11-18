Đám cưới có 1-0-2 của Lý Hải 10 năm trước: Mưa tầm tã, cô dâu bị gãy chân phải nhờ người cõng

Hậu trường 18/11/2020 16:58

Vì sự cố khi đi chụp ảnh cưới, Minh Hà bị gãy chân phải bó bột. Cho đến ngày cưới, vợ Lý Hải vẫn phải nhờ bạn bè và chú rể cõng đến từng bàn tiệc.

Ít phút trước, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà đã đăng tải bài viết chia sẻ nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Tiệc cưới của vợ chồng nghệ sĩ tổ chức vô cùng hoành tráng, với hơn 1000 khách mời. Tuy nhiên trước ngày cưới, cô dâu Minh Hà gặp sự cố gãy chân. Đến ngày cử hành hôn lễ, vợ Lý Hải vẫn phải bó bột và nhờ bạn bè, chú rể cõng đến từng bàn tiệc cảm ơn quan khách.

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Tổ ấm của cặp đôi sau 10 năm kết hôn - Ảnh: FB
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Vợ chồng nghệ sĩ thực hiện bộ ảnh đặc biệt bên các con mừng cột mốc quan trọng - Ảnh: FB

Minh Hà chia sẻ: "Ngày này 10 năm trước mình lên xe hoa. Nhớ chiều hôm đó trời mưa tầm tã ngay giờ đón khách, hai vợ chồng nghĩ thôi chắc đám cưới vắng tanh rồi. 6h... rồi 7h... mưa vẫn tầm tã hai vợ chồng ráng kéo đến 8h mới bắt đầu... may sao tới giờ làm lễ mưa ngớt dần và hơn 1000 khách lấp đầy sảnh tiệc. Thật vô cùng cảm động vì tình cảm mọi người dành cho hai vợ chồng. Nhiều bạn bè đến đám cưới mà ướt như chuột lột thương quá luôn.

Một kỷ niệm không bao giờ quên nữa đó là trước đám cưới 2 tuần khi đi chụp hình cưới mình bị gãy chân phải bó bột 6 tuần. Tới ngày đám cưới mình vẫn phải chống nạng đi. Bao nhiêu ngày không bị mà cả đời người có đám cưới 1 lần mà bị gãy chân.

Đến lúc di chuyển chụp hình cưới mới căng, hơn 100 bàn, bạn bè và chú rể phải thay phiên cõng cô dâu. Sau đó thì cũng đâu có đi đến từng bàn nổi, cũng may cái khó ló cái khôn, 2 vợ chồng quyết định ra sảnh đứng vừa tiễn khách vừa chụp hình với khách, kết quả là tới 12h đêm mới chụp hình xong. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua nhiều khi thấy giật mình vì không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy, yêu nhau 6 năm, cưới nhau 10 năm, 16 năm bên nhau nhưng thấy như mới hôm qua".

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Đây là một trong những gia đình được ngưỡng mộ hiện nay - Ảnh: FB

Sau 10 năm kết hôn, Lý Hải - Minh Hà là một trong những cặp đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ. Tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ có thêm 4 thành viên 2 trai, 2 gái và là một trong những gia đình đông con nhất showbiz Việt hiện nay.

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