Bất ngờ với diện mạo Thiện Nhân ở tuổi 18, trổ mã phổng phao, xinh đẹp khó nhận ra

6 năm sau khi bước ra từ chương trình "Giọng hát Việt nhí", Thiện Nhân lột xác khó nhận ra. Cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ trổ mã cao lớn.

Bước ra từ cuộc thi "Giọng hát Việt nhí", Thiện Nhân là một trong những gương mặt tạo được nhiều thiện cảm trong lòng khán giả. Sau khi đăng quang, giọng ca đến từ Bình Định vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống và học tập. Tại đây, học trò Cẩm Ly định hướng rõ hơn về phong cách âm nhạc và con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thiện Nhân xinh đẹp và trưởng thành ở tuổi 18 - Ảnh: FB

Khi mới đăng quang 'Giọng hát Việt nhí', Thiện Nhân khá nhỏ nhắn và mũm mĩm - Ảnh: FB

Theo đuổi hình tượng trong sáng và dễ thương, cô nàng được mọi người yêu mến - Ảnh: Internet

Với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, Thiện Nhân theo đuổi dòng nhạc quê hương, tình ca. Ngoài thời gian học tập, cô nàng dành thời gian tập luyện nâng cao giọng hát.

6 năm sau khi bước ra từ chương trình "Giọng hát Việt nhí", giờ học trò Cẩm Ly đã rất cứng sân khấu. Mới đây, Thiện Nhân cùng ca sĩ Cao Công Nghĩa tham gia cuộc thi "Tuyệt đỉnh song ca" và giành giải quán quân.

Từ một cô bé nhỏ nhắn có vóc dáng mũm mĩm, học trò Cẩm Ly đã trưởng thành và xinh đẹp hơn - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ sở hữu ngoại hình mũm mĩm và gương mặt tròn - Ảnh: FB

Không chỉ tài năng, nhan sắc của giọng ca nhí ngày nào cũng thay đổi rất nhiều. Cô bé sinh năm 2002 đã trưởng thành và ra dáng thiếu nữ. Ở tuổi 18, Thiện Nhân trổ mã ngày càng cao lớn, trẻ trung và tươi tắn. Tuy nhiên so với nhiều thí sinh khác bước ra từ cuộc thi "Giọng hát Việt nhí", sự nghiệp của giọng ca Bình Định chưa quá nổi bật.

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