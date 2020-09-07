Vợ chồng Hồng Vân - Tuấn Anh tự hào khoe con gái út giỏi giang, diện mạo cô bé ở tuổi 12 gây chú ý

Lần đầu trổ tài làm bánh trung thu tặng bố mẹ, bé Bí Ngô - con gái nghệ sĩ Hồng Vân và Tuấn Anh được bố mẹ khen nức nở vì quá ngon.
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Mới đây, nghệ sĩ Hồng Vân tự hào khoe con gái út đảm đang vào bếp làm đồ ăn cho bố mẹ. Lần đầu trổ tài làm bánh trung thu, Bí Ngô khiến mẹ bất ngờ vì "tưởng không ngon, nào ngờ ngon không tưởng". Nữ nghệ sĩ hạnh phúc viết trên trang cá nhân: "Eo ơi Bí Ngô nhà tui lần đầu tiên làm chuyện này... tưởng là không ngon nhưng cuối cùng là ngon không tưởng có ai đặt không ạ?".
Không riêng gì Hồng Vân, ông xã Lê Tuấn Anh cũng làm thơ khen ngợi tài làm bánh của con gái cưng:
"Lần đầu nhỏ mần bánh trung thu
Tính động viên con khá từ từ
Nếm thử ai dè... ngon mới lạ
Lão nhằn một loáng hết góc tư
Tuy rằng mẫu mã còn hơi vụng
Mần tới mần lui sẽ chất lừ
Thương hiệu Ngọc Châu dần hé lộ
Hồng Vân chuẩn bị để đầu tư".
Vợ chồng nghệ sĩ còn hào hứng khoe thành quả của con gái. Tuy hình dáng chưa đẹp mắt nhưng bánh ngon miễn chê. Dưới phần bình luận, ca sĩ Nam Cường khen nức nở: "Đáng yêu quá. Cả bài thơ nữa". MC Hòa Thuận bày tỏ: "Ngon quá Bí ơi... có ship không con". Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền trầm trồ: "Xuất sắc bánh lẫn thơ hay. Chúc mừng anh chị yêu của em"...
Bí Ngô tên thật là Lê Ngô Bảo Châu, năm nay 12 tuổi. Cô bé là "trái ngọt" duy nhất của cuộc hôn nhân giữa NSND Hồng Vân và ông xã Lê Tuấn Anh. Cô bé sở hữu gương mặt có nhiều đường nét giống mẹ. Từ khi vừa chào đời, Bí ngô đã được mọi người quan tâm, yêu mến.