Vợ chồng Hồng Vân - Tuấn Anh tự hào khoe con gái út giỏi giang, diện mạo cô bé ở tuổi 12 gây chú ý

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Vân tự hào khoe con gái út đảm đang vào bếp làm đồ ăn cho bố mẹ. Lần đầu trổ tài làm bánh trung thu, Bí Ngô khiến mẹ bất ngờ vì "tưởng không ngon, nào ngờ ngon không tưởng". Nữ nghệ sĩ hạnh phúc viết trên trang cá nhân: "Eo ơi Bí Ngô nhà tui lần đầu tiên làm chuyện này... tưởng là không ngon nhưng cuối cùng là ngon không tưởng có ai đặt không ạ?".

Bí Ngô tự tay vào bếp làm bánh trung thu cho ba mẹ - Ảnh: FB

Ở tuổi 12, cô bé được khen ngày càng xinh xắn với gương mặt tròn xoe đáng yêu - Ảnh: FB

Thành quả của Bí Ngô được bố mẹ khen ngợi hết lời - Ảnh: FB

Không riêng gì Hồng Vân, ông xã Lê Tuấn Anh cũng làm thơ khen ngợi tài làm bánh của con gái cưng: