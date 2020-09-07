Công Lý thề thốt thanh minh về bức ảnh như 'soi' vòng 1 gợi cảm của Quỳnh Kool, bạn gái phản ứng ra sao?

Hậu trường 07/09/2020 10:29

Dù đã lên tiếng thanh minh không thấy gì nhưng nghệ sĩ Công Lý vẫn liên tục bị bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ chọc ghẹo.

Lễ trao giải Ấn tượng VTV - VTV Awards 2020 diễn ra vào tối 5/9 đã hội tụ nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt. Có dịp hội ngộ cùng nhau, các nghệ sĩ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Công Lý chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên dàn nghệ sĩ thân thiết như Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long, Hồng Diễm, Quỳnh Kool, Xuân Nghị, NTK Đức Hùng...

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Nghệ sĩ Công Lý khoe ảnh hội ngộ đồng nghiệp tại thảm đỏ tối 5/9 - Ảnh: FB

Trong ảnh, Công Lý đứng cạnh Quỳnh Kool. Ánh mắt của nam nghệ sĩ khiến nhiều người nhầm tưởng rằng anh đang nhìn chằm chằm vào vòng 1 của đàn em. Sợ nhiều người sẽ hiểu lầm, danh hài đất Bắc cật lực thanh minh trên trang cá nhân: "Tôi thề, tôi không nhìn thấy gì! Thề!".

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Hướng nhìn của danh hài gạo cội bị chọc ghẹo là đang 'soi' vòng 1 của Quỳnh Kool - Ảnh: FB
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Ngọc Hà để lại bình luận cười khoái chí trước tình cảnh éo le của bạn trai - Ảnh: FB

Dù đã lên tiếng giải thích nhưng "cô Đẩu" vẫn không tránh khỏi việc bị bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ trêu chọc không ngừng. Trước tình cảnh "dở khóc dở cười" của bạn trai, Ngọc Hà để lại icon cười khoái chí. Quỳnh Kool cũng để lại bình luận: "Cười quá chị ạ".

Người hâm mộ trêu đùa: "Thế anh nhìn thấy gì thế?", "Cái nhìn của nghệ sĩ quả là rất khác người thường, nhìn và không thấy gì. Một cái nhìn thể hiện được tất tần tật những gì tinh tế nhất của anh", "Anh chả chịu mang kính, chán quá cơ", "Mắt đảo như rang lạc mà bảo không thấy gì"...

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Từ khóa:   Công Lý Quỳnh Kool bạn gái Công Lý

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