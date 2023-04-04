Nóng: Một nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz nghi bị bắt do sử dụng chất cấm

Mới đây nhất trên MXH Việt Nam, netizen đang vô cùng xôn xao khi xuất hiện hình ảnh của một ca sĩ nổi tiếng nghi bị tạm giữ trong phòng điều tra vì sử dụng chất cấm.

Thông tin về một nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz bị bắt vì sử dụng chất cấm trên MXH đang gây xôn xao dư luận trong thời gian này. Được biết bức hình được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ hình ảnh một người đàn ông xăm trổ, nghi vấn đang có mặt tại cơ quan điều tra với khuôn mặt thất thần.

Bức ảnh được khiến netizen xôn xao - Ảnh: Internet

Ngay lập tức từ những hình xắm lẫn sắc vóc của người trong tấm ảnh, cư dân mạng đã không mất quá nhiều thời gian tìm ra người có mặt trong bức hình đó là ai. Cụ thể, theo nhiều người đây chính xác là C.D - một nam ca sĩ đình đám tại làng giải trí Việt Nam với rất nhiều ca khúc nổi tiếng được nhiều người biết đến.

Không chỉ vậy nam ca sĩ còn có một lượng fan cực khủng và được nhiều người quý mến bởi tính cách hiền lành cũng như dễ gần của mình đối với người hâm mộ.

Hình xăm của nam ca sĩ C.D được fan chỉ ra khá giống với người trong bức ảnh gây xôn xao - Ảnh: Internet

Bên cạnh con đường nghệ thuật thành công, nam ca sĩ cũng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Vbiz.

Dù chưa rõ thực hư bức ảnh này, song netizen đã nhanh chóng gọi tên ca sĩ C.D., bên dưới hình ảnh. Tuy nhiên, theo một số diễn đàn cho hay sau khi liên lạc với quản lý của nam ca sĩ C.D., người này phủ nhận tin đồn trên, đồng thời cho biết ca sĩ C.D đang ở nhà và sinh hoạt bình thường. Vị quản lý khẳng định ca sĩ C.D sẽ sớm xuất hiện trước công chúng để làm rõ nghi vấn đang lan truyền.

Hiện vụ việc vẫn đang được nhiều người bàn tán xôn xao và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

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