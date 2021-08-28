NÓNG: Khánh Thi và Phan Hiển bị đồn 'đường ai nấy đi', khán giả đặt nghi vấn?

Hậu trường 28/08/2021 18:35

Hành động bất ngờ của Khánh Thi trên MXH đang khiến công chúng xôn xao.

Khánh Thi livestream trong bóng tối, ngay sau đó khán giả đã đặt ra nghi vấn Khánh Thi và Phan Hiển trục trặc trong hôn nhân. Ngoài việc để trang cá nhân ở chế độc độc thân cô còn đăng "tút" về "trà xanh" khiến dư luận xôn xao.

Thế nhưng khi dân mạng theo dõi trang cá nhân của Phan Hiển thì anh vẫn để chế độ "đã kết hôn". 1 ngày trước, vợ chồng anh cũng rất vui vẻ livestream và dạy nhảy múa online qua MXH.

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NÓNG: Khánh Thi và Phan Hiển bị đồn 'đường ai nấy đi', khán giả đặt nghi vấn? - Ảnh 2

Trong khi Khánh Thi để chế độ độc thân thì Phan Hiển để chế độ đã kết hôn

 Hiện tại tin đồn chỉ vẫn là nghi vấn của khán giả trên MXH và chưa có sự lên tiếng chính thức từ người trong cuộc. 

Trước đó, khuya ngày 27/8, Khánh Thi livestream với màn hình tối đen, cô ho liên tục, bật khóc nức nở. Lúc lên sóng, Khánh Thi chia sẻ khiến khán giả cực kỳ lo lắng: "Mọi người đừng đi ra nha, đừng tin gì hết nha. Ở đây không sống nổi đâu, bị lừa rồi, đừng tin ai". Điều bất ngờ khi một người vào phòng Khánh Thi rồi bật đèn, livestream của cô nàng cũng được tắt đi ngay sau đó.

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NÓNG: Khánh Thi và Phan Hiển bị đồn 'đường ai nấy đi', khán giả đặt nghi vấn? - Ảnh 4

Những bài đăng ẩn ý của Khánh Thi trên MXH

Livestream của Khánh Thi cũng được xóa ngay ít phút sau đó, fan cảm thấy tò mò và vô cùng khó hiểu. Trang cá nhân của Khánh Thi cũng đang để tình trạng "độc thân". Hiện tại cô vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.

Trong một lần trả lời báo chí, Phan Hiển cho biết vợ mình là người hay ghen: "Tôi và vợ cãi nhau như cơm bữa ấy mà! Khánh Thi vốn tính rất nóng, hay ghen. Khi bực lên cô ấy có thể nói những câu mất kiểm soát, thậm chí đập đồ vô tội vạ. Những lúc ấy, tôi luôn nhủ mình phải bình tĩnh để kéo mọi thứ về như trạng thái ban đầu".

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NÓNG: Khánh Thi và Phan Hiển bị đồn 'đường ai nấy đi', khán giả đặt nghi vấn? - Ảnh 6

Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi 

Phan Hiển đến với bộ môn dancesport vào năm 14 tuổi. Gia đình anh mời Khánh Thi - nữ kiện tướng dancesport duy nhất ở Việt Nam thời điểm đó - về làm huấn luyện viên cho con trai. Sau thời gian dài tập luyện, gắn bó tại các cuộc thi trong và ngoài nước, nam vận động viên 26 tuổi đã phải lòng cô giáo của mình. 

Ảnh: Tổng hợp

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