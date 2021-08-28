SỐC: Khánh Thi live 'nóng' màn hình đen đặc, ho khóc, nói 'không sống nổi', chuyện gì thế này?

Hậu trường 28/08/2021 12:07

Màn hình Khánh Thi livestream tối đen, khán giả lo lắng vô cùng.

Khuya ngày 27/8, Khánh Thi livestream với màn hình tối đen, cô ho liên tục, bật khóc nức nở. Lúc lên sóng, Khánh Thi chia sẻ khiến khán giả cực kỳ lo lắng: "Mọi người đừng đi ra nha, đừng tin gì hết nha. Ở đây không sống nổi đâu, bị lừa rồi, đừng tin ai". Điều bất ngờ khi một người vào phòng Khánh Thi rồi bật đèn, livestream của cô nàng cũng được tắt đi ngay sau đó.

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Một số fan chỉnh sáng ảnh chụp live của cô thì phát hiện hình ảnh đang khóc - Ảnh: Internet

Livestream của Khánh Thi cũng được xóa ngay ít phút sau đó, fan cảm thấy tò mò và vô cùng khó hiểu. Trang cá nhân của Khánh Thi cũng đang để tình trạng "độc thân". Hiện tại cô vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.

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Khánh Thi để chế độ độc thân 

Trước đó, ngày 27/8, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn cùng nhau livestream gọi điện thoại trò chuyện vui vẻ với cậu con trai.

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SỐC: Khánh Thi live 'nóng' màn hình đen đặc, ho khóc, nói 'không sống nổi', chuyện gì thế này? - Ảnh 4

Cô up nhiều 'tút' lạ trên MXH

Trong một lần trả lời báo chí, Phan Hiển cho biết vợ mình là người hay ghen: "Tôi và vợ cãi nhau như cơm bữa ấy mà! Khánh Thi vốn tính rất nóng, hay ghen. Khi bực lên cô ấy có thể nói những câu mất kiểm soát, thậm chí đập đồ vô tội vạ. Những lúc ấy, tôi luôn nhủ mình phải bình tĩnh để kéo mọi thứ về như trạng thái ban đầu".

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Khán giả hiện đang lo lắng cho Khánh Thi 

Khánh thi tên thật là Nguyễn Hồng Thi sinh ngày 21/3/1982 tại Hà Nội. Cô là kiện tướng Dancesport của Việt Nam. Khánh Thi và vũ công Chí Anh từng nhảy với nhau như một cặp. Nhưng sau khi gặt hái được thành công Khánh Thi tiếp tục nhảy với Phan Hiển là người vẫn là bạn nhảy của cô cho tới nay.

Ảnh: Tổng hợp

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