Nổi tiếng khô khan, không ngờ Đức Thịnh lại nói toàn lời ngôn tình thế này với Thanh Thúy

Thanh Thúy và Đức Thịnh là một trong những cặp đôi nghệ sĩ được công chúng yêu mến bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Đến với nhau khi chỉ là những cái tên rất mới, hiện tại họ đã là những gương mặt đình đám của showbiz. Tuy vậy, tình cảm vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi mà ngày càng gắn bó.

Mới đây, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh "tình bể bình" bên Thanh Thúy. Anh còn viết lời yêu thương lãng mạn gửi bà xã nhân kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

Đạo diễn Đức Thịnh đăng ảnh tình tứ bên bà xã kỷ niệm 12 năm ngày cưới - Ảnh: FB

Đức Thịnh viết: "Kỉ niệm 12 năm ngày cưới của chúng ta. Bao lời ngôn tình cũng đã dùng, biết nói gì bây giờ? Chúng ta đã có hai đứa con trai thật kháu khỉnh. Cùng với tình cảm mà ta dành cho nhau, đó là hạnh phúc mà Chúa đã ban tặng, nên phải cố mà giữ lấy và vun đắp".

Không chỉ vậy, đạo diễn phim "Trạng Quỳnh" còn hài hước nhắc khéo vợ: "Tối nay có đi ăn cùng các con thì em nhớ góp ít tiền với anh... Anh hết tiền rồi... he he...".

Hai nhóc tỳ đáng yêu nhà Thanh Thúy và Đức Thịnh - Ảnh: FB

Đầu năm 2019, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai thứ hai ra đời sau 10 năm mong ngóng - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ ngọt ngào Đỗ Đức Thịnh viết cho diễn viên Thanh Thúy nhận về vô số lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ. Ốc Thanh Vân bày tỏ lòng ngưỡng mộ cặp đôi: "Quá trời hạnh phúc nè". Diễn viên Tú Vi chia sẻ: "Chúc anh chị và 2 bé luôn hạnh phúc khỏe mạnh nhen hihi"...