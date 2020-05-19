Khoe ảnh thời trẻ bên Hồng Đào và Kim Xuân, NSND Hồng Vân gây sốt bởi vóc dáng thanh mảnh, xinh đẹp

Thuở đôi mươi, NSND Hồng Vân sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, vóc dáng thon gọn.

Mới đây, NSND Hồng Vân vừa đăng tải lên Fanpage bức ảnh nhiều năm về trước chụp cùng nghệ sĩ Hồng Đào và Kim Xuân. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Vẻ đẹp mộc mạc, ngọt ngào của ba nữ nghệ sĩ thời thanh xuân khiến ai nấy đều trầm trồ.

Nhan sắc đỉnh cao của nghệ sĩ Hồng Đào, Hồng Vân, Kim Xuân một thời - Ảnh: FB

Trong ảnh, nghệ sĩ Hồng Đào nền nã với tà áo dài trắng tinh khôi, dịu dàng. Ngược lại với cô bạn thân, "bà bầu sân khấu" Hồng Vân lại vô cùng sành điệu với quần jean, áo sơ mi trắng đóng thùng, đeo hoa tai thời thượng. Nghệ sĩ Kim Xuân cũng không kém cạnh hai đồng nghiệp với mái tóc bồng bềnh thu hút. Đáng chú ý nhất là vóc dáng thon gọn và dung nhan thanh tú của các nghệ sĩ lúc bấy giờ.

Một hình ảnh khác của hai nữ nghệ sĩ thời thanh xuân - Ảnh: FB

Dưới bài viết, người hâm mộ không tiếc lời ngợi khen: "Nghệ sĩ ngày xưa nhìn ai cũng dễ thương", "Hồng Vân, Hồng Đào và Kim Xuân ngày xưa các cô xinh quá", "3 chị ai cũng xinh lung linh, nét đẹp tự nhiên trời phú không cần chỉnh sửa", "Ngày xưa ai cũng đẹp cũng xinh, còn bây giờ cũng vẫn còn xinh"...

Hồng Vân và Hồng Đào có tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ trong showbiz Việt - Ảnh: FB

Hiện tại các nghệ sĩ đều đã ngoài 50. Dù vậy, họ vẫn được ngợi khen bởi nhan sắc mặn mà của mình. Riêng Hồng Vân, tuy tăng cân hơn xưa nhưng cô vẫn được mọi người yêu mến bởi sự vui tính và khả năng diễn xuất đỉnh cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-thoi-tre-ben-hong-dao-va-kim-xuan-nsnd-hong-van-gay-sot-boi-voc-dang-thanh-manh-xinh-dep-359082.html