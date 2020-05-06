Ở tuổi 54, NSND Hồng Vân hạnh phúc vì được mách mẹ mỗi lúc bệnh, được quan tâm 'từng miếng ăn giấc ngủ'

Hậu trường 06/05/2020 14:23

Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ về mẹ ruột với công chúng. Cô hạnh phúc khoe được bà quan tâm, chăm sóc.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Vân vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi cùng mẹ ruột nấu món thịt đông và bánh tét. Nữ nghệ sĩ cho biết, đây là món ăn truyền thống của gia đình. Đây là lần hiếm hoi NSND Hồng Vân quay clip với mẹ ruột và bày tỏ niềm vui sướng khi còn mẹ bên cạnh.

Cô viết: "Chỉ một mình Mẹ tôi mới có cách nấu thịt đông kiểu này. Thật may mắn khi tới tuổi này mỗi khi đau đầu sổ mũi vẫn còn được mách Mẹ... Vẫn được Mẹ nhắc nhở và theo dõi từng miếng ăn giấc ngủ. Lại 1 năm nữa được tận hưởng tuần Lễ Mother’s day cùng Mẹ".

Ở tuổi 54, NSND Hồng Vân hạnh phúc vì được mách mẹ mỗi lúc bệnh, được quan tâm 'từng miếng ăn giấc ngủ' - Ảnh 1

Ở tuổi 54, NSND Hồng Vân hạnh phúc vì được mách mẹ mỗi lúc bệnh, được quan tâm 'từng miếng ăn giấc ngủ' - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hồng Vân cùng mẹ ruột hướng dẫn cách làm món ăn truyền thống của gia đình - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, "bà bầu sân khấu" cũng đăng tải hình ảnh hiếm hoi của bố mẹ. Nghệ sĩ Hồng Vân gây xúc động khi chia sẻ về việc làm ý nghĩa của ông bà.

"Bố, mẹ tôi có thói quen mua những thứ đồ nho nhỏ với giá cao từ những người nghèo khó, mặc dù ông, bà không hề cần đến. Thỉnh thoảng ông, bà thậm chí còn trả thêm tiền cho họ... và điều bố mẹ nhận lại thì vô cùng tuyệt vời và cần thiết cho bản thân mình", Hồng Vân viết.

Ở tuổi 54, NSND Hồng Vân hạnh phúc vì được mách mẹ mỗi lúc bệnh, được quan tâm 'từng miếng ăn giấc ngủ' - Ảnh 3
Bố mẹ ruột của nghệ sĩ Hồng Vân - Ảnh: FB

Hình ảnh bố mẹ ruột Hồng Vân nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người dành nhiều lời khen cho sự trẻ trung, khỏe khoắn của ông bà. Diễn viên Vân Dung tấm tắc: "Ông bà đẹp thế chị ơi!". Một fan nhận xét: "Chị thừa hưởng nét đẹp phúc hậu của 2 bác"...

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