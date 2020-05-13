'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh

Hậu trường 13/05/2020 08:21

Những biểu cảm lém lỉnh, đáng yêu của bé Tết - con trai út nhà Thanh Thúy và Đức Thịnh khiến cộng đồng mạng thích thú.

Đầu năm 2019, Thanh ThúyĐức Thịnh hạnh phúc đón con trai thứ 2 chào đời. Em bé là "món quà" bất ngờ mà vợ chồng nghệ sĩ nhận được sau gần 10 năm chờ đợi. Thanh Thúy từng chia sẻ, vợ chồng cô tưởng không thể có thêm con nhưng không ngờ lại đón tin vui. Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi bé Tết chào đời khỏe mạnh.

'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 1
Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Thanh Thúy và Đức Thịnh sau 12 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Sau khi gia đình có thêm thành viên mới, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng viên mãn. Cặp đôi thường xuyên cập nhật cuộc sống gia đình lên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt là hình ảnh kháu khỉnh cùng những biểu cảm ngộ nghĩnh của bé Tết khiến dân tình vô cùng phấn khích.

'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 2
Cậu bé gây bão mạng bởi những biểu cảm đáng yêu - Ảnh: FB

'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 3'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 4'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 5

'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 6
Thanh Thúy nhập hội 'mẹ bỉm sữa cuồng con' khi trang cá nhân ngập tràn hình ảnh quý tử - Ảnh: FB

Hơn 1 tuổi, cậu nhóc lớn phổng phao và đã biết đi chập chững. Con trai Thanh Thúy vô cùng dạn dĩ khi được ba mẹ cho tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.

'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 7
Vợ chồng nghệ sĩ cũng dành thời gian quan tâm anh cả Cà Phê - Ảnh: FB

Thanh Thúy và Đức Thịnh kết hôn vào năm 2008. Sau 12 năm bên nhau, tổ ấm của họ ngày càng viên mãn khi hai quý tử lần lượt chào đời. Con trai lớn của vợ chồng nghệ sĩ là Cà Phê nay đã hơn 10 tuổi, cậu út mới hơn 1 tuổi. Họ được xem là hình mẫu lý tưởng khi nhắc đến hôn nhân hạnh phúc trong showbiz Việt.

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Mừng con thứ hai tròn 1 tuổi, Thanh Thúy công khai ảnh hiếm lúc cậu bé vừa lọt lòng

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Từ khóa:   Thanh Thúy Đức Thịnh con trai Thanh Thúy

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