'Tan chảy' trước vẻ kháu khỉnh của con trai út nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh

Đầu năm 2019, Thanh Thúy và Đức Thịnh hạnh phúc đón con trai thứ 2 chào đời. Em bé là "món quà" bất ngờ mà vợ chồng nghệ sĩ nhận được sau gần 10 năm chờ đợi. Thanh Thúy từng chia sẻ, vợ chồng cô tưởng không thể có thêm con nhưng không ngờ lại đón tin vui. Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi bé Tết chào đời khỏe mạnh.

Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Thanh Thúy và Đức Thịnh sau 12 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Sau khi gia đình có thêm thành viên mới, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng viên mãn. Cặp đôi thường xuyên cập nhật cuộc sống gia đình lên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt là hình ảnh kháu khỉnh cùng những biểu cảm ngộ nghĩnh của bé Tết khiến dân tình vô cùng phấn khích.