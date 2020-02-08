Mừng con thứ hai tròn 1 tuổi, Thanh Thúy công khai ảnh hiếm lúc cậu bé vừa lọt lòng

Hậu trường 08/02/2020 13:53

Mừng sinh nhật 1 tuổi của con trai, diễn viên Thanh Thúy chia sẻ loạt khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và xúc động trong ngày cậu bé chào đời.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy vừa gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bé Tết. Cô đã kỳ công làm clip, đồng thời chia sẻ lại ảnh kỷ niệm trong ngày cậu bé lọt lòng để chúc mừng con trai tròn 1 tuổi.

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Thanh Thúy công khai nhiều hình ảnh xúc động ngày bé Tết chào đời - Ảnh: FB

"Mẹ làm clip này chúc mừng sinh nhật 1 tuổi thằng cu Tết đáng yêu của mẹ. Chúc con ăn ngoan chóng lớn, khỏe mạnh nha. Mẹ nghe ở nhà nói là làm đầy năm cho con, con chọn cây đàn guitar. Ba mẹ vui quá! Anh hai nói nhớ con nhiều lắm. Cả nhà yêu con", bà mẹ hai con viết.

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Khoảnh khắc xúc động thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng - Ảnh: FB

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Trong giây phút thiêng liêng, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh luôn bên cạnh động viên bà xã - Ảnh: FB

Dịp Tết Nguyên Đán 2020, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh cùng cậu cả Cà Phê sang Mỹ du lịch. Bé Tết còn nhỏ không thể đi cùng ba mẹ và anh trai nên ở nhà. 

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Sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất tình cảm, ngọt ngào - Ảnh: FB

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Cả gia đình cùng ăn Tết tại xứ người nhưng vắng bé Tết - Ảnh: FB

Sau thời gian dài mong ngóng thì đầu năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ vỡ òa hạnh phúc khi đón cậu con trai thứ 2 chào đời khỏe mạnh. Bé Tết ra đời trong niềm vui sướng vô bờ của cả gia đình. Bởi cả Thanh Thúy và chồng đã gần như mất hết hi vọng chuyện có con vì đợi quá lâu. Rất may sau gần 10 năm, giấc mơ của vợ chồng nghệ sĩ đã thành hiện thực.

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Từ khóa:   Thanh Thúy - Đức Thịnh Thanh Thúy Đức Thịnh

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