Khoe khoảnh khắc 'tình bể bình' bên chồng, Thanh Thúy mách bí kíp giúp hôn nhân luôn vững bền

Hậu trường 31/12/2019 16:31

Diễn viên Thanh Thúy tâm niệm, phụ nữ được tạo ra là để bổ sung cho nam giới, có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong cuộc sống của họ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy khiến người hâm mộ xuýt xoa ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên ông xã Đức Thịnh. Hơn 10 năm bên nhau, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới.

dien vien thanh thuy va chong
Dù đã có đến hai con nhưng tình cảm cặp đôi dành cho nhau vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ dòng tâm sự dài nói về tình yêu và hôn nhân. Sau hơn 10 năm làm mẹ và làm vợ, Thanh Thúy rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để cuộc sống hôn nhân ngày càng viên mãn.

Nữ diễn viên viết: "Tôi đã học được rằng... Phụ nữ được tạo ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông.

Vì thế, người nữ được tạo nên để làm phần bổ sung cho người nam, một phần không thể thiếu của người nam, và là một bạn đồng hành mạnh mẽ, có ảnh hưởng cho người nam".

dien vien thanh thuy va chong 1
Đầu năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ hân hoan chào đón con trai thứ 2 ra đời sau 8 năm mong ngóng - Ảnh: FB

Cô cũng chia sẻ về cách cư xử với chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình mãi bền lâu.

"Phụ nữ có thể làm sếp ở công ty, hay ở bất cứ nơi nào cô ấy muốn, nhưng khi ở bên cạnh người đàn ông của mình thì hãy tôn trọng, đừng cố điều khiển họ. Đừng làm cho anh ấy cảm thấy không có giá trị bản thân, thấy mình kém cỏi.

Phụ nữ là để bổ sung và làm trọn vẹn cho đàn ông trong sự hợp nhất thiết yếu của hôn nhân. Phụ nữ được tạo nên để ở “bên cạnh” đàn ông, không phải ở dưới hay trên anh ấy", nữ diễn viên tâm sự.

dien vien thanh thuy va chong 2
Tổ ấm hạnh phúc của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều chị em tỏ ý đồng tình với quan điểm của nữ diễn viên và gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Thanh Thúy và Đức Thịnh.

Thanh Thúy khổ tâm vì con trai 9 tháng tuổi đã 'thích sách, mê chữ, yêu văn chương' đến bất ngờ

Thanh Thúy khổ tâm vì con trai 9 tháng tuổi đã 'thích sách, mê chữ, yêu văn chương' đến bất ngờ

Không chỉ mê sách theo cách bình thường, bé Tết - con trai diễn viên Thanh Thúy và Đức Thịnh còn "hủy diệt" bất cứ cuốn sách nào trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy Thanh Thúy và Đức Thịnh Đức Thịnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026