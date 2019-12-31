Khoe khoảnh khắc 'tình bể bình' bên chồng, Thanh Thúy mách bí kíp giúp hôn nhân luôn vững bền

Diễn viên Thanh Thúy tâm niệm, phụ nữ được tạo ra là để bổ sung cho nam giới, có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong cuộc sống của họ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy khiến người hâm mộ xuýt xoa ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên ông xã Đức Thịnh. Hơn 10 năm bên nhau, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới.

Dù đã có đến hai con nhưng tình cảm cặp đôi dành cho nhau vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ dòng tâm sự dài nói về tình yêu và hôn nhân. Sau hơn 10 năm làm mẹ và làm vợ, Thanh Thúy rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để cuộc sống hôn nhân ngày càng viên mãn.

Nữ diễn viên viết: "Tôi đã học được rằng... Phụ nữ được tạo ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông.

Vì thế, người nữ được tạo nên để làm phần bổ sung cho người nam, một phần không thể thiếu của người nam, và là một bạn đồng hành mạnh mẽ, có ảnh hưởng cho người nam".

Đầu năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ hân hoan chào đón con trai thứ 2 ra đời sau 8 năm mong ngóng - Ảnh: FB

Cô cũng chia sẻ về cách cư xử với chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình mãi bền lâu.

"Phụ nữ có thể làm sếp ở công ty, hay ở bất cứ nơi nào cô ấy muốn, nhưng khi ở bên cạnh người đàn ông của mình thì hãy tôn trọng, đừng cố điều khiển họ. Đừng làm cho anh ấy cảm thấy không có giá trị bản thân, thấy mình kém cỏi.

Phụ nữ là để bổ sung và làm trọn vẹn cho đàn ông trong sự hợp nhất thiết yếu của hôn nhân. Phụ nữ được tạo nên để ở “bên cạnh” đàn ông, không phải ở dưới hay trên anh ấy", nữ diễn viên tâm sự.

Tổ ấm hạnh phúc của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều chị em tỏ ý đồng tình với quan điểm của nữ diễn viên và gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Thanh Thúy và Đức Thịnh.

Thanh Thúy khổ tâm vì con trai 9 tháng tuổi đã 'thích sách, mê chữ, yêu văn chương' đến bất ngờ Không chỉ mê sách theo cách bình thường, bé Tết - con trai diễn viên Thanh Thúy và Đức Thịnh còn "hủy diệt" bất cứ cuốn sách nào trong tầm tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-khoanh-khac-tinh-be-binh-ben-chong-thanh-thuy-mach-bi-kip-giup-hon-nhan-luon-vung-ben-347764.html