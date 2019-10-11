Thanh Thúy hài hước kể chuyện con trai mới lớp 5 đã thích bạn gái: 'Dại gái y như cha nó'

Bà xã Đức Thịnh hài hước viết: "Rồi ngày này cũng tới. Đêm qua, anh hai Phê thủ thỉ, thỏ thẻ: 'Mẹ ơi, con thích 1 bạn gái trong lớp, mà thằng bạn thân của con nó cũng thích nhỏ đó!'.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy vừa đăng tải dòng trạng thái dài dí dỏm kể về chuyện của bé Cà Phê . Tròn 10 tuổi, cậu nhóc đã biết thích bạn nữ chung lớp.

Sau ít phút ngỡ ngàng, bà mẹ hai con lấy lại bình tĩnh. Không ngăn cấm hay la mắng, diễn viên Thanh Thúy còn bày cách giúp Cà Phê gây ấn tượng tốt với bạn gái chung lớp.

Hic! Cảm giác nghe xong nó rất khó tả các mẹ ạ! Đầu tiên là: 'Chèn đét ơi, thằng nhóc bé bỏng ngày nào của tui giờ đã lớn rồi sao? Chúa mẹ ơi, cô Thúy đã già rồi, thằng con nó biết mê gái rồi...”.

Cô tiếp tục chia sẻ: "Sau khi bình tĩnh lại, tui phải lên kế hoạch, giúp nó “cua” được con nhỏ mà hai thằng bạn thân cùng thích.

- Con đã nói cho bạn ấy biết con thích bạn đó chưa?

- Trời. Kỳ lắm.

- Nếu có người nào đó nói yêu mến con, thích con, con cảm giác sao?

- Dạ khoái.

- Ờ, con nhỏ đó nó không những khoái mà còn... sướng con à. Phụ nữ ngu lắm, yêu bằng tai thôi, con cứ mạnh dạn bày tỏ tình cảm với nó, nó sẽ hạnh phúc lắm. Càng nhiều người nói thích thì nó càng vui con ạ!

Mà con làm cho nó vui rồi, con có muốn nó thích lại con không?

'Dạ muốn!' Anh hai Phê hét lên thật to.

- Vậy con phải học thật giỏi, đọc nhiều sách lên cho thật thông minh. Phụ nữ chỉ yêu ai mà họ ngưỡng mộ thôi.

- Dạ! Ánh mắt Phê long lanh quyết tâm.

- À, bạn đó đẹp không?

- Dạ con cũng không biết, nhưng cao hơn con.

Nghe đến đây thì... Bà mẹ nó... (nó là thằng con trai yêu quý của tui đó)".

Tổ ấm viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ sau 11 năm kết hôn - Ảnh: FB

Từ ngày để ý bạn chung lớp, quý tử đầu lòng nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh thay đổi bất ngờ, đến mẹ ruột cũng phải thốt lên: "Đúng là thứ dại gái y như thằng cha nó à".

Bà xã đạo diễn Đỗ Đức Thịnh hài hước: "Trước đây ngày nào tui cũng gào thét bắt nó uống sữa cho cao, thậm chí cầm cây hăm dọa mà nó có chịu uống đâu. Giờ vì con nhỏ nó thích, mà mấy ngày nay đang ăn cơm là nó lôi sữa ra uống. Cứ 1 muỗng cơm là nó hớp 1 ngụm sữa, tui không hiểu tại sao. Giờ mới vỡ lẽ!

Để rửa hận này, mẹ làm quân sư cho con bằng các kế hoạch học tập, làm việc nhà, bla bla bla... cho con học và làm chết cha con luôn nha con".

Vẻ đáng yêu của hai nhóc tỳ nhà nữ diễn viên - Ảnh: FB

Từ ngày có em, Cà Phê ra dáng anh cả chững chạc, biết quan tâm và chăm sóc bé Tết - Ảnh: FB

Dòng trạng thái dí dỏm của diễn viên Thanh Thúy nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người hết lời khen ngợi bà xã Đức Thịnh vì cách dạy con vừa khéo léo, tâm lý lại không ảnh hưởng đến việc học của con trai.