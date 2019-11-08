Thanh Thúy khổ tâm vì con trai 9 tháng tuổi đã 'thích sách, mê chữ, yêu văn chương' đến bất ngờ

Không chỉ mê sách theo cách bình thường, bé Tết - con trai diễn viên Thanh Thúy và Đức Thịnh còn "hủy diệt" bất cứ cuốn sách nào trong tầm tay.

Cuộc sống của vợ chồng diễn viên Thanh Thúy và Đức Thịnh luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Những chia sẻ của nữ diễn viên về quá trình nuôi dạy và chăm sóc hai quý tử khiến nhiều chị em trầm trồ ngưỡng mộ.

Mới đây, vợ Đức Thịnh khiến fan hâm mộ "cười ra nước mắt" khi chia sẻ về bé Tết. Bà mẹ hai con khoe con trai thứ hai có niềm đam mê bất tận với sách và con chữ. Tuy nhiên, cách yêu thích của cậu nhóc lại khiến cả nhà "đau đầu, nhức óc".

Thanh Thúy hài hước khoe con trai chưa biết đọc chữ nhưng rất thích sách - Ảnh: FB

Khi bị ngăn cấm, cậu nhóc gào khóc - Ảnh: FB

Diễn viên Thanh Thúy viết: "Cu Tết thích sách, mê chữ, yêu văn chương. Con trai tui, mặc dù 9 tháng tuổi thôi nhưng tui rất ngưỡng mộ hắn. Chưa ngồi vững nữa mà đã sớm bộc lộ tình yêu với sách. Yêu điên dại, yêu bất chấp!!!

Không đọc được chữ thì hắn... ăn chữ các mẹ ạ! Ăn tất. Ăn sạch. Tất cả những gì liên quan tới giấy là hắn gặm, nhấm, nhai, nuốt từng con số, từng dòng chữ. Tui khổ sở vì cứ phải canh chừng hắn. Thằng anh hai hắn khổ sở vì bao nhiêu cuốn sách đều bị hắn gặm nham nhở. Không cho ăn, hắn la khóc, gào thét".

Nữ diễn viên còn đăng kèm loạt ảnh "vạch trần" tội trạng của con trai cưng.

Không thể đọc hiểu, cu Tết ăn và gặm nhấm sách của anh trai - Ảnh: FB

Thanh Thúy cho biết, sách và truyện trong nhà đã bị con trai làm cho rách tả tơi - Ảnh: FB

Chỉ mới 9 tháng tuổi nhưng bé Tết đã khiến người hâm mộ "tan chảy" vì ngày càng mũm mĩm đáng yêu. Cậu nhóc còn được mệnh danh là "thánh biểu cảm".

Thanh Thúy cười ra nước mắt kể chuyện con trai Cà Phê quyết 'cạnh tranh công bằng' với tình địch Diễn viên Thanh Thúy khiến người hâm mộ thích thú khi tiếp tục chia sẻ chuyện con trai đầu lòng thích cô bạn cùng lớp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-thuy-kho-tam-vi-con-trai-9-thang-tuoi-da-thich-sach-me-chu-yeu-van-chuong-den-bat-ngo-343678.html