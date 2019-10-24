Thanh Thúy cười ra nước mắt kể chuyện con trai Cà Phê quyết 'cạnh tranh công bằng' với tình địch

Hậu trường 24/10/2019 10:59

Diễn viên Thanh Thúy khiến người hâm mộ thích thú khi tiếp tục chia sẻ chuyện con trai đầu lòng thích cô bạn cùng lớp.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ khi đăng tải dòng chia sẻ hài hước về chuyện của con trai Cà Phê. Theo đó, cậu nhóc 10 tuổi đã biết thích bạn nữ cùng lớp và tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với những "đối thủ" khác để có được tình cảm của cô bạn này.

con trai dien vien thanh thuy 1
Từ ngày có em, Cà Phê ra dáng anh cả biết phụ bố mẹ chăm em trai - Ảnh: FB

Thanh Thúy kể lại câu chuyện của con trai khi nghe cậu nhóc tâm sự: "Chuyện của Phê. Vừa đọc xong cuốn sách về bí quyết thành công, mẹ và Phê tâm sự mỏng đêm khuya:

- Con đặt ra mục tiêu của con như sách hướng dẫn đi. Mỗi người muốn thành công, đều phải có mục tiêu con ạ!

Phê:

- Mục tiêu của con là phải chiến thắng được thằng bạn thân cùng thích bạn gái mà hai đứa thích.

Cô Thúy bầm gan tím mặt ngay lập tức.

Phê bồi thêm:

- Thằng bạn con nó nói nó nhường bạn đó cho con, mà con hỏng chịu. Con thích cạnh tranh công bằng. Cuộc đời phải có hành động, mới thú vị. Đời bằng phẳng, đoạn đường đi thẳng quá, chán phèo!

Tui thề là con tui đã tuyên bố chắc nịch như vậy! Con muốn mẹ sống sao, Cà Phê ơi...".

con trai dien vien thanh thuy 2
Bà xã Đức Thịnh còn không quên đăng kèm bức ảnh 'cà khịa' con trai cưng - Ảnh: FB

Chia sẻ thú vị của Thanh Thúy về quý tử đầu lòng khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Nhiều người tỏ ra thích thú trước suy nghĩ dễ thương nhưng không kém phần kiên quyết của cậu nhóc.

"Phê biết yêu thật rồi"; "Chùi ui cậu biết yêu sớm nha"; "Phê rất bản lĩnh và đẹp trai"; "Có chí khí nam nhi. Mẹ kệ em đi, luyện sớm trưởng thành sớm đỡ bị vất vả nha mẹ"... dân mạng hào hứng bày tỏ.

con trai dien vien thanh thuy 3
Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ sau 11 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Thanh Thúy - Đức Thịnh kết hôn năm 2008. Một năm sau, cặp đôi hân hoan chào đón con đầu lòng ra đời. Đầu năm 2019, vợ chồng đạo diễn Đỗ Đức Thịnh vui mừng khi được lên chức bố mẹ lần 2 sau 10 năm mong ngóng.

Thanh Thúy hài hước kể chuyện con trai mới lớp 5 đã thích bạn gái: 'Dại gái y như cha nó'

Thanh Thúy hài hước kể chuyện con trai mới lớp 5 đã thích bạn gái: 'Dại gái y như cha nó'

Cư dân mạng vô cùng thích thú khi nghe câu chuyện diễn viên Thanh Thúy kể về con trai lớn Cà Phê. Mới 10 tuổi, cậu nhóc đã thích bạn gái chung lớp.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy Thanh Thúy - Đức Thịnh bé Cà Phê

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026