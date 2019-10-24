Thanh Thúy cười ra nước mắt kể chuyện con trai Cà Phê quyết 'cạnh tranh công bằng' với tình địch

Thanh Thúy kể lại câu chuyện của con trai khi nghe cậu nhóc tâm sự: "Chuyện của Phê. Vừa đọc xong cuốn sách về bí quyết thành công, mẹ và Phê tâm sự mỏng đêm khuya:

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ khi đăng tải dòng chia sẻ hài hước về chuyện của con trai Cà Phê. Theo đó, cậu nhóc 10 tuổi đã biết thích bạn nữ cùng lớp và tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với những "đối thủ" khác để có được tình cảm của cô bạn này.

- Con đặt ra mục tiêu của con như sách hướng dẫn đi. Mỗi người muốn thành công, đều phải có mục tiêu con ạ!

- Mục tiêu của con là phải chiến thắng được thằng bạn thân cùng thích bạn gái mà hai đứa thích.

Cô Thúy bầm gan tím mặt ngay lập tức.

Phê bồi thêm:

- Thằng bạn con nó nói nó nhường bạn đó cho con, mà con hỏng chịu. Con thích cạnh tranh công bằng. Cuộc đời phải có hành động, mới thú vị. Đời bằng phẳng, đoạn đường đi thẳng quá, chán phèo!

Tui thề là con tui đã tuyên bố chắc nịch như vậy! Con muốn mẹ sống sao, Cà Phê ơi...".

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Chia sẻ thú vị của Thanh Thúy về quý tử đầu lòng khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Nhiều người tỏ ra thích thú trước suy nghĩ dễ thương nhưng không kém phần kiên quyết của cậu nhóc.

"Phê biết yêu thật rồi"; "Chùi ui cậu biết yêu sớm nha"; "Phê rất bản lĩnh và đẹp trai"; "Có chí khí nam nhi. Mẹ kệ em đi, luyện sớm trưởng thành sớm đỡ bị vất vả nha mẹ"... dân mạng hào hứng bày tỏ.

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Thanh Thúy - Đức Thịnh kết hôn năm 2008. Một năm sau, cặp đôi hân hoan chào đón con đầu lòng ra đời. Đầu năm 2019, vợ chồng đạo diễn Đỗ Đức Thịnh vui mừng khi được lên chức bố mẹ lần 2 sau 10 năm mong ngóng.