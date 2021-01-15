Nỗi đau mất người thân chưa nguôi, Hoài Linh phẫn nộ lên tiếng về chuyện không hay

Hậu trường 15/01/2021 16:19

Dưới bài viết của danh hài Hoài Linh, rất đông nghệ sĩ đã lên tiếng và bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc.

Mới đây, danh hài Hoài Linh gây chú ý khi đăng tải bài viết gay gắt lên án những kẻ lợi dụng hình ảnh và tên tuổi của anh để bán hàng online. Theo đó, kẻ lừa đảo đã giả mạo tài khoản Facebook của nam nghệ sĩ và cắt ghép clip, hình ảnh để lừa đảo mọi người.

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Hoài Linh cảnh báo mọi người trên Facebook cá nhân - Ảnh: FB

Hoài Linh gay gắt lên án hành động lừa đảo trên và cảnh báo mọi người nên cẩn thận: "Nè mấy anh, mấy chị ơi. Thời gian vừa rồi em bận công việc nên em không lên tiếng thôi, chứ không phải em không biết. Nhiều người gửi clip này cho em lắm.

Mấy anh, chị làm ăn buôn bán thì thật thà chút đi, có tâm chút đi. Nếu hàng của các anh, chị đẹp và tốt thì đâu cần lấy hình ảnh của em để đi 'lường gạt' khách hàng? Mấy anh, chị bán pha lê mà sao tâm các anh chị đục như 'nước cống' vậy? Vụ này là giả mạo nha cả nhà. Cẩn thận dùm Linh nhé".

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Phi Nhung, Minh Nhí, Quốc Thuận... cùng nhiều nghệ sĩ lên tiếng gay gắt - Ảnh: FB

Hơn 1 tháng qua, danh hài Hoài Linh liên tục nhận tin buồn. Sau khi đưa tiễn người đồng nghiệp thân thiết là nghệ sĩ Chí Tài về nơi an nghỉ cuối cùng, anh nhận thêm cú sốc dì ruột mất tại Mỹ. Vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hoài Linh đành theo dõi tang lễ từ nửa vòng trái đất.

Liên tục trải qua nỗi đau mất người thân, nam nghệ sĩ suy sụp và mất ngủ nhiều ngày. Loạt hình ảnh Hoài Linh khóc ngất, mắt đầy quầng thâm được chia sẻ khiến ai nấy xót xa.

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Từ khóa:   danh hài Hoài Linh nghệ sĩ Hoài Linh Chí Tài

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