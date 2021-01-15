BTV Quang Minh khoe thành tích học tập 'khủng' của con trai, ai xem cũng trầm trồ

BTV Quang Minh tự hào khoe thành tích học tập tốt của con trai dù không được bố mẹ kèm cặp thường xuyên.

Vì bận rộn công việc bên đài và kinh doanh riêng nên vợ chồng BTV Trần Quang Minh không có nhiều thời gian kèm cặp các con việc học. Thậm chí việc chăm sóc hay đưa đón các bé cũng nhờ hai bên nội ngoại. Dù vậy, các nhóc tỳ vẫn rất tự giác và có kết quả học rất tốt.

Vừa qua, trên trang cá nhân, BTV Quang Minh vui mừng khoe kết quả học tập của bé Sóc. Cầm bản thành tích trên tay, anh không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào.

Tổ ấm hạnh phúc của BTV Quang Minh hiện tại - Ảnh: FB

BTV Quang Minh tự hào về con trai sau khi họp phụ huynh: "Cả học kỳ vừa rồi bố và mẹ không ở Hà Nội nhiều, con đi học và sinh hoạt cũng phải nhờ cậy bà nội, bà ngoại và mọi người giúp đỡ. Hôm thì tự đi, hôm thì có người đón người đưa... liệu ảnh hưởng đến con thế nào...

Cầm tờ kết quả học tập, con đạt hạnh kiểm tốt, học lực giỏi. Thiệt tình, bố chả còn nhớ bố vừa chạy từ đâu về, bố cũng chẳng nhớ là đã đau đầu nhức óc như thế nào khi bận rộn với công việc và cuộc sống. Bố thấy có lỗi vì bỏ bê con quá lâu nay mà ít khi để ý xem con học như thế nào, câu hỏi duy nhất là: 'Sóc, học bài chưa?'.

Thôi cố mà giữ gìn con nhé. Cố gắng nhé. Lớn lên con sẽ có tất cả nếu con chăm ngoan. Ôi... giờ mới nhớ ra là đói quá! À quên, chúc mừng con". Anh còn chia sẻ ảnh chụp kết quả học tập lên trang cá nhân khiến ai nấy trầm trồ.

Thành tích của con trai nam MC trong học kỳ 1 - Ảnh: FB

4 quý tử tinh nghịch thường được Quang Minh chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: FB

BTV Quang Minh được biết đến với vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình như: Chúng tôi là chiến sĩ, Bữa trưa vui vẻ, Café sáng với VTV3... Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn khéo vun vén cho mình tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau hơn 10 năm kết hôn, anh và bà xã có với nhau 4 người con trai kháu khỉnh. Những hình ảnh về các nhóc tỳ cũng thường xuyên được nam MC cho lên sóng.

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