Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố hi hữu tại trời Tây, cảnh sát phải mang xe chữa cháy đến hỗ trợ

Hậu trường 09/09/2023 06:51

Trong lúc dạo chơi và chụp ảnh "sống ảo", diễn viên Lan Ngọc gặp sự cố "dở khóc dở cười".

Trong những ngày qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã có chuyến vi vu tại Mỹ để tham dự một chương trình thời trang cùng một số đồng nghiệp thân thiết. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường và nhận về lượt tương tác "khủng" từ phía người hâm mộ.

Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố hi hữu tại trời Tây, cảnh sát phải mang xe chữa cháy đến hỗ trợ - Ảnh 1
Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh về chuyến đi và nhận về lượt tương tác "khủng" từ phía người hâm mộ

Tuy nhiên, mới đây, Lan Ngọc khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải bức ảnh thông báo gặp sự cố tại trời Tây. Vài tiếng sau khi khiến dân mạng tò mò thì Lan Ngọc đã lên tiếng chia sẻ rõ sự việc. Được biết, nữ diễn viên đánh rơi 1 chiếc bông tai trong lúc dạo phố nên đã dự tính bỏ đi vì việc tự nhặt lại là bất khả thi. Lúc này, một thành viên trong nhóm bạn của Lan Ngọc đã nhờ đến đội New York City Police Department (NYPD - Sở Cảnh sát Thành phố New York) đến giúp đỡ.

Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố hi hữu tại trời Tây, cảnh sát phải mang xe chữa cháy đến hỗ trợ - Ảnh 2
Mới đây, Lan Ngọc khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải bức ảnh thông báo gặp sự cố tại trời Tây, phải nhờ đến cảnh sát giúp đỡ

Nữ diễn viên kể: "Câu chuyện hôm nay em Ngọc rất nên nết. Tung tăng ngay lỗ cống sao rớt cái bông tai. Định lòng thôi từ bỏ nhưng các anh trong đoàn đã hỏi thử các anh NYPD có thể lấy được không. Mà Ngọc rất sợ phiền vì chỉ có 1 chiếc bông, có nói mấy ảnh thôi cũng được ạ, bỏ đi khỏi lấy không sao. Thế là nguyên xe chữa cháy tới nạo cống lên lấy được cái bông và giao tới nơi cho Ngọc luôn". 

Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố hi hữu tại trời Tây, cảnh sát phải mang xe chữa cháy đến hỗ trợ - Ảnh 3
Hiện tại, chiếc bông tai được trở về với chính chủ. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn vì được cảnh sát giúp đỡ nhặt lại đồ

Nữ diễn viên nói thêm: "Thế là nguyên xe chữa cháy tới nạo cống lên lấy được cái bông và giao tới nơi cho Ngọc luôn. Cảm ơn các anh rất nhiều đã giúp Ngọc. Câu chuyện bé Ngọc báo tới Mỹ đã hết". Sau sự cố "dở khóc dở cười này", Lan Ngọc vẫn vui vẻ tiếp tục tham quan và check in nhiều nơi, tận hưởng chuyến đi ở Mỹ.

Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố hi hữu tại trời Tây, cảnh sát phải mang xe chữa cháy đến hỗ trợ - Ảnh 4
Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố hi hữu tại trời Tây, cảnh sát phải mang xe chữa cháy đến hỗ trợ - Ảnh 5
Sau sự cố "dở khóc dở cười này", Lan Ngọc vẫn vui vẻ tiếp tục tham quan và check in nhiều nơi, tận hưởng chuyến đi ở Mỹ

Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã xác nhận tham gia chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023" thu hút nhiều sự quan tâm. Tự nhận thấy bản thân không có thế mạnh về giọng hát nên cô sẽ đầu tư vào khoản vũ đạo và biểu diễn sân khấu. Nữ diễn viên là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm từ công chúng khi quyết định trở thành 1 trong 30 Chị Đẹp tham gia chương trình này.

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