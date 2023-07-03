Ninh Dương Lan Ngọc có phản ứng đáp trả bất ngờ khi bị chê 'vừa già vừa xấu' trên sóng livestream

Ai cũng phải bật cười với câu trả lời khó đỡ của Ninh Dương Lan Ngọc trên sóng livestream mới đây.

Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là người đẹp sở hữu nhan sắc thuộc top đầu trong showbiz Việt. Cùng với Tăng Thanh Hà thì nữ diễn viên được gọi là 'ngọc nữ' Việt vì sở hữu nhan sắc ngọt ngào, diễn xuất ấn tượng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đã bỏ túi loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám. Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là người đẹp sở hữu nhan sắc thuộc top đầu trong showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đã bỏ túi loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám. Ai cũng ngưỡng mộ và không khỏi ghen tỵ khi nhìn vào thành tựu người đẹp đã gặt hái được. Thế nhưng, mỹ nhân phim Cánh đồng bất tận cũng gặp những chuyện "dở khóc dở cười" khi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ.

Mỹ nhân phim Cánh đồng bất tận cũng gặp những chuyện "dở khóc dở cười" khi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ. Mới đây, trong lúc đang trò chuyện cùng người hâm mộ trên livestream, cô nàng bất ngờ đọc được một bình luận có nội dung: "Sao Ngọc vừa già vừa xấu vậy?". Trước câu hỏi kém duyên này, Lan Ngọc vui vẻ bật cười trả lời: "Thì lớn tuổi rồi phải vừa già vừa xấu". Khi khán giả khuyên nên bỏ qua những bình luận tiêu cực như thế, cô cũng thoải mái nói: "Không sao, chị thích đọc mấy bình luận mà". Phản ứng nhẹ nhàng của Lan Ngọc khiến ekip xung quanh phải bật cười. Trước câu hỏi kém duyên này, Lan Ngọc vui vẻ bật cười trả lời: "Thì lớn tuổi rồi phải vừa già vừa xấu". Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng khen ngợi cách xử lý vừa hài hước vừa khéo léo của Ninh Dương Lan Ngọc khi bị chê nhan sắc kém. Dân mạng cũng thẳng thắng chỉ trích câu hỏi kém duyên của một vị khán giả khi bình phẩm về nhan sắc của phái đẹp.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990. Sau thành công của vai diễn đầu tiên trong Cánh đồng bất tận, nữ diễn viên được ưu ái gọi là "ngọc nữ" mới của làng điện ảnh nhờ vẻ ngoài mộc mạc, gương mặt trong sáng và diễn xuất tự nhiên. Hiện tại, cô là cái tên đắt giá bậc nhất của làng giải trí. Không chỉ giỏi diễn xuất, cô còn là gương mặt được “chọn mặt, gửi vàng” trong các chương trình gameshow ăn khách như 7 nụ cười xuân, Chạy đi chờ chi,...Ở tuổi 33, nữ diễn viên luôn giữ được nhan sắc trẻ trung, body thon gọn. Cô luôn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp và tự tin trong suốt nhiều năm qua. Sau thành công của vai diễn đầu tiên trong Cánh đồng bất tận, nữ diễn viên được ưu ái gọi là "ngọc nữ" mới của làng điện ảnh nhờ vẻ ngoài mộc mạc, gương mặt trong sáng và diễn xuất tự nhiên. Hiện tại, cô là cái tên đắt giá bậc nhất của làng giải trí. Không chỉ giỏi diễn xuất, cô còn là gương mặt được “chọn mặt, gửi vàng” trong các chương trình gameshow ăn khách như 7 nụ cười xuân. Cô luôn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp và tự tin trong suốt nhiều năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ninh-duong-lan-ngoc-co-phan-ung-dap-tra-bat-ngo-khi-bi-che-vua-gia-vua-xau-tren-song-livestream-598413.html