Những người mẹ bỉm Vbiz Việt 'vén áo khoe eo' đủ sức 'chặt đẹp' gái còn son

Showbiz Việt, ngoài Ngọc Trinh thì ngày càng xuất hiện nhiều mỹ nhân sở hữu vòng eo siêu nhỏ. Chưa cần nhắc đến hội "gái còn son", nhiều mẹ bỉm Vbiz đã khiến dân tình phải trầm trồ khi khoe vòng 2 sắn chắc, cơ bụng số 11 "căng đét".

Hồ Ngọc Hà luôn biết cách ăn diện để tôn lên vòng eo thon gọn. Nhìn những hình ảnh này, chẳng ai nghĩ nữ ca sĩ đã là mẹ của 3 nhóc tỳ.

Đã từ rất lâu, Hồ Ngọc Hà luôn được mọi người biết đến là mỹ nhân sở hữu vóc dáng đỉnh cao trong showbiz Việt. Dù sau khi sinh con trai đầu lòng - bé Subeo, hay khi sinh cặp nhóc tỳ Leon - Lisa, nữ hoàng giải trí đã nhanh chóng lấy lại vòng 2 thon gọn. Được biết, Hồ Ngọc Hà đã rất chăm chỉ tập luyện yoga nên mới duy trì được vóc dáng đỉnh cao đến vậy.

Phải nói rằng, hội bà mẹ bỉm sữa của Vbiz Việt luôn khiến công chúng đứng ngồi không yên mỗi khi xuất hiện. Không chỉ duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung, họ còn sở hữu cho mình một vòng eo con kiến như thời thiếu nữ. Có thể thấy, đây là nguồn động lực to lớn dành cho các bà mẹ đã và đang trong quá trình lấy lại vóc dáng sau sinh.

Nhã Phương

Nhã Phương đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả khi đăng tải bức ảnh selfie trước gương lên trang cá nhân. Khác với hình ảnh kín cổng cao tường như mọi khi, nữ diễn viên lần này lựa chọn set đồ áo croptop với quần short, nhầm tôn lên vòng eo con kiến và đôi chân dài miên man của mình.

Hình thể gọn gàng, quyến rũ của bà xã Trường Giang đã nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen.

Đông Nhi

Đông Nhi cũng là mẹ bỉm sữa nhưng thường xuyên khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ với những màn khoe dáng sau sinh. Phải nói rằng, nữ ca sĩ lần này đã có hành trình quay về dáng cực nhanh sau khi vượt cạn.

Bà xã Ông Cao Thắng thường xuyên diện những item như váy, áo croptop, cắt xẻ táo bạo nhằm khoe triệt để thân hình thon gọn và vòng hai phẳng lì, săn chắc. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng luôn biết cách tạo dáng để khoe đường thắt eo cực đẹp không một chút mỡ thừa.

Diệp Lâm Anh

Nhắc đến Diệp Lâm Anh, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một mỹ nhân sở hữu thân hình vô cùng nuột nà, quyến rũ. Vốn cô từng là một người mẫu, lại biết cách chăm chút cho vẻ ngoài nên dù đã trải qua 2 lần sinh nở, nhưng nữ diễn viên vẫn duy trì được vóc dáng vạn người mê.

Với lợi thế hình thể ấy, Diệp Lâm Anh luôn biết cách khoe dáng thông qua những bộ trang phục hở eo hoặc ôm sát. Bà mẹ 2 con được nhiều khán giả nhận định là ngày càng nhuận sắc theo thời gian.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV, Internet