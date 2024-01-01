Những đám cưới được mong chờ nhất trong năm 2024 của Vbiz, người đã có con, người vẫn chưa lộ danh tính nửa kia

Năm 2023, showbiz Việt chứng kiến hàng loạt tin vui. Và hơn tất cả, netizen đều vô cùng trông chờ những cái tên này sẽ tổ chức lễ cưới, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đời vào năm 2024 này!

Được biết thêm, hôn lễ của Chi Bảo - Lý Thùy Chang sẽ diễn ra vào đầu năm 2024, với quy mô khoảng 60 khách mời. Trong ngày trọng đại, cặp đôi muốn giữ được sự riêng tư, ấm cúng và dành trọn vẹn thời gian bên cạnh những người thân cận nhất đối với mình.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang quyết định đăng ký kết hôn vào năm 2021. Cho đến đầu năm 2022, cặp đôi chào đón nhóc tì đầu lòng và đặt tên cho cậu bé là Phạm Gia Khang. Qua thời gian 10 năm gắn bó cặp đôi chính thức thông báo về đám cưới vào đầu năm 2024 sẽ diễn ra tại resort ở Côn Đảo.

MC Kiều Ngân và Tronie Ngô

Tronie Ngô và Kiều Ngân tình cờ gặp nhau vào năm 2017, thông qua bạn bè chung. Đến năm 2019, tức 2 năm sau khi hẹn hò bí mật, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ đúng dịp Valentine. Gắn bó 6 năm qua, cặp đôi thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh tình tứ, thể hiện mối quan hệ ngọt ngào khiến không ít người ngưỡng mộ.

Đám cưới Tronie Ngô và Kiều Ngân sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2024 tới đây tại TP.HCM.

Kiều Ngân chia sẻ trên Znews, 2024 đánh dấu cột mốc 7 năm hẹn hò của cô và Tronie. Đây cũng là con số may mắn của cựu thành viên nhóm 365 nên cả hai quyết định chọn 2024 để làm đám cưới. Được biết sự kiện trọng đại của cả 2 sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2024 tới đây tại TP.HCM.

Thu Phương và Dũng Taylor

Thu Phương cũng là một trong những sao Việt được mong chờ tổ chức lễ cưới trong năm 2024. Được biết, cô và Dũng Taylor từng lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào tháng 12/2023, song phải hoãn vì tham gia một chương trình truyền hình.

Vì tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Thu Phương dời đám cưới sang năm 2024.

Thu Phương và Dũng Taylor khẳng định, việc kết hôn ở tuổi U50 là lúc thích hợp và đám cưới không chỉ thể hiện tình yêu của cả hai mà còn để các con được chứng kiến, trân trọng hành trình của bố mẹ.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng

Sau nhiều năm bên nhau, diễn viên Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đã có được một nhóc tỳ kháu khỉnh. Hiện, nàng Hậu đang mang thai nhóc tỳ thứ hai. Trước đó, Phí Ngọc Hưng từng cầu hôn Trương Mỹ Nhân bằng nhẫn kim cương trong chuyến du lịch tại Thái Lan hồi tháng 5/2023. Vì thế, khán giả hy vọng cả hai sẽ tổ chức hôn lễ, đánh dấu cột mốc mới trong năm 2024.

Sam và chồng

Hồi tháng 4/2023, Sam khiến công chúng bất ngờ khi khoe ảnh đăng ký kết hôn. Trong ảnh, nữ diễn viên cười tươi tắn, nắm chặt tay chồng nhưng khéo léo che mặt.

Trong năm 2024, khán giả cũng mong chờ Sam tổ chức lễ cưới sau khi hạ sinh nhóc tỳ.

Đến tối 27/10, sau nhiều đồn đoán Sam chính thức công khai thông tin đang mang thai con đầu lòng với chồng sắp cưới. Dẫu vậy, cô vẫn quyết giữ kín danh tính "nửa kia". Chính vì lẽ đó, khán giả đang mong chờ cô nàng sẽ tổ chức lễ cưới sau khi hạ sinh nhóc tỳ vào năm 2024.