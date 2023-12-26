Những 'siêu đám cưới' của sao Việt trong năm 2023

Hậu trường 26/12/2023 16:22

Nhiều sao Việt đình đám đã chọn 'yên bề gia thất' trong năm 2023, hãy cùng điểm qua nhé!

Thanh Hằng - Nhật Minh

Hôn lễ ngày 22/10 được người mẫu Thanh Hằng gọi là "bữa tiệc thân mật" - đây là dịp để cô giới thiệu bạn đời - nhạc trưởng Trần Nhật Minh, đến gia đình, người thân, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Khác những lễ cưới truyền thống, Thanh Hằng và chồng không thực hiện nghi thức cắt bánh và rót rượu. Thanh Hằng chia sẻ, cô đã mặc qua nhiều thiết kế váy cưới cầu kỳ và hoành tráng, thế nên trong ngày trọng đại của mình, nữ siêu mẫu chỉ muốn khoác lên người thiết kế đơn giản nhất.

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Hôn lễ ngày 22/10 được người mẫu Thanh Hằng gọi là "bữa tiệc thân mật".

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Đám cưới Thanh Hằng có sự xuất hiện của đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

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 Trong ngày trọng đại của mình, nữ siêu mẫu chỉ muốn khoác lên người thiết kế đơn giản nhất.

Puka - Gin Tuấn Kiệt

Năm 2023 sẽ là một năm đáng nhớ khi rất nhiều ngôi sao trong showbiz Việt rần rần đi ăn cưới cặp đôi diễn viên hài, ca sĩ Puka - Gin Tuấn Kiệt. 

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Chiều 4/11, hôn lễ của Puka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức tại Cam Ranh, Khánh Hòa, quy tụ cả dàn sao Việt trai xinh gái đẹp. Chiều 6/11, hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại TP.HCM, trong một khách sạn nổi tiếng có không gian hoành tráng, thiết kế ánh sáng màu ấm áp, kết hợp cùng hoa tươi và nến trên bàn ăn. Cuối cùng sáng 16/11, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Đồng Tháp - quê nhà của Puka. Gin Tuấn Kiệt cùng người thân, đồng nghiệp di chuyển đến nhà gái từ sáng sớm bằng xà lan.

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Chiều 4/11, hôn lễ của Puka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức tại Cam Ranh, Khánh Hòa.
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Chiều 6/11, hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại TP.HCM.
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Cuối cùng sáng 16/11, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Đồng Tháp - quê nhà của Puka.

Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như

Hồ Quang Hiếu thông báo đăng ký kết hôn với người mẫu Tuệ Như vào tháng 5. Tháng 8/2023, nam ca sĩ ngồi xuồng máy mang sính lễ hỏi cưới cô dâu ở thị trấn Năm Căn, Cà Mau. Tiệc theo phong cách miền Tây sông nước là trải nghiệm mới lạ của Hồ Quang Hiếu, nên anh không tránh khỏi hồi hộp, phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Được biết, vợ của Hồ Quang Hiếu là người mẫu, cao 1,8 m, kém anh 17 tuổi.

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Hồ Quang Hiếu thông báo đăng ký kết hôn với người mẫu Tuệ Như vào tháng 5.
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Tháng 8/2023, nam ca sĩ ngồi xuồng máy mang sính lễ hỏi cưới cô dâu ở thị trấn Năm Căn, Cà Mau.

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Vợ của Hồ Quang Hiếu là người mẫu, cao 1,8 m, kém anh 17 tuổi.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Đám cưới được tổ chức ở Thái Bình - quê chú rể và Hà Nội - quê cô dâu. Theo đó, sáng 11/11, Đoàn Văn Hậu cùng gia đình dậy từ rất sớm chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tuyển thủ Việt Nam ngồi trên Porsche Macan 2023 có giá hơn 5 tỷ đồng di chuyển từ Hưng Hà (Thái Bình) lên Hà Nội rước người đẹp Doãn Hải My về dinh. Khoảng 14h30 cùng ngày, cặp sao làm lễ cúng gia tiên tại quê nhà chú rể. Sau đó, họ nghỉ ngơi, thay trang phục, chuẩn bị cho tiệc cưới ở sân bóng làng. 

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Những 'siêu đám cưới' của sao Việt trong năm 2023 - Ảnh 18

Tối 26/11, đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được tổ chức lần hai tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Không gian tiệc cưới có màu sắc chủ đạo là xanh và trắng. Bên trong sân khấu và lễ đường vô cùng huyền ảo. Lễ cưới có mặt chung vui cùng cặp đôi vẫn là những người bạn thân thiết.

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 Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được tổ chức lần hai tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội.

Diễm My 9X - Vinh Nguyễn

Tối 21/12 vừa qua, đám cưới diễn viên Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn diễn ra tại TP.HCM. Cặp đôi lên ý tưởng trang trí không gian với tông màu trắng chủ đạo cùng nhiều hoa tươi. Dọc đường vào sảnh dự tiệc đặt ảnh cưới của hai vợ chồng.

Những 'siêu đám cưới' của sao Việt trong năm 2023 - Ảnh 21
Tối 21/12 vừa qua, đám cưới diễn viên Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn diễn ra tại TP.HCM.

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Ý tưởng trang trí không gian với tông màu trắng chủ đạo cùng nhiều hoa tươi.

Hôn lễ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Trường Giang, Võ Hoàng Yến, Minh Tú, vợ chồng Gin Tuấn Kiệt - Puka...

Phương Anh - Đức Hồ

Á hậu Phương Anh được doanh nhân Đức Hồ cầu hôn vào tháng 4. Tối 17/9, đám cưới của cô cùng ông xã Hồ Đắc Đức diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Những 'siêu đám cưới' của sao Việt trong năm 2023 - Ảnh 24
Tối 17/9, đám cưới của cô cùng ông xã Hồ Đắc Đức diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

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Phương Anh còn diện váy cưới với phom dáng thanh lịch.

Cặp đôi chọn tông xanh - trắng chủ đạo trong cách thiết kế tiệc, tôn lên sự hài hoà và trang nhã, Phương Anh còn diện 3 váy cưới với phom dáng thanh lịch, nhẹ nhàng, đúng như tính cách của cô. 

Linh Rin - Phillip Nguyễn

Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới theo nghi thức của Công giáo tại Manila, Phillipines hôm 23/3. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, lắng đọng. Nhiều người nổi tiếng sang Phillipines dự đám cưới như ca sĩ Chi Pu, hotgirl Milan Phạm, Huyền Baby, Hạnh Sino, Hoa hậu Phương Khánh... 

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Những 'siêu đám cưới' của sao Việt trong năm 2023 - Ảnh 28

Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới theo nghi thức của Công giáo tại Manila, Phillipines hôm 23/3.

Phương Lan - Phan Đạt

Đám cưới Phương Lan và Phan Đạt đã chính thức diễn ra tại một địa điểm sang trọng ở TPHCM vào ngày 20/11. Không gian tiệc cưới tinh tế với các tone màu xám, be chủ đạo, kết hợp cùng hoa tươi và bông lau. Cả hai quyết định về chung nhà sau 5 năm hẹn hò.

Những 'siêu đám cưới' của sao Việt trong năm 2023 - Ảnh 29
Đám cưới Phương Lan và Phan Đạt đã chính thức diễn ra tại một địa điểm sang trọng ở TPHCM vào ngày 20/11.
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Cả hai quyết định về chung nhà sau 5 năm hẹn hò.
Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng

Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng

Gần như cả showbiz Việt quy tụ tại lễ cưới của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn diễn ra tối 21/12 tại TPHCM. Nhiều đồng nghiệp khác cũng tới chúc mừng hạnh phúc của nữ diễn viên 9X.

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