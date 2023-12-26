Quách Thành Danh và vợ làm đám cưới sau 12 năm chung sống, có 5 con chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc

Sau hơn 12 năm gắn bó, Quách Thành Danh và vợ chính thức tổ chức lễ cưới vào tối ngày 26/12. Đặc biệt, có 5 con chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ.

Hôn lễ của Quách Thành Danh và bà xã kém 8 tuổi Thanh Ngọc được tổ chức tại nhà riêng ở Bình Chánh (TP.HCM) với khách mời là những người thân thiết của hai vợ chồng. Không gian tiệc cưới rộng khoảng 1.200m2, có khoảng 200 khách tham dự. Ngày 26/12, vợ chồng Quách Thành Danh tổ chức đám cưới tại villa rộng 1.200m2 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) sau 12 bên nhau. Ảnh: VietNamNet. Đêm 25/12, Quách Thành Danh là người trực tiếp hướng dẫn nhóm decor dựng cổng hoa, sân khấu cho hôn lễ của mình. Nam ca sĩ tập trung bày biện ba khu vực là: cổng chính, backdrop và sân trước. Anh treo hàng trăm dây đèn nháy, khoảng 3.000 bông hồng trắng và vô số phụ kiện lung linh lấp lánh tạo độ rực rỡ cho ngày vui của mình.

Không gian tiệc cưới dùng khoảng 3.000 bông hồng trắng và vô số phụ kiện lung linh lấp lánh. Ảnh: VietNamNet. Cổng vào phủ hoa tươi, bên phải đặt nhiều ảnh cưới của vợ chồng. Ảnh: VietNamNet. Không gian chọn tông màu chủ đạo xanh ngọc theo tên cô dâu Thanh Ngọc. Ảnh: VietNamNet. Không gian tiệc cưới lãng mạn, tràn ngập sắc hoa cho khu chụp ảnh, sân khấu... Ảnh: VietNamNet. Nam ca sĩ Tôi Là Tôi tiết lộ anh muốn tạo ra một không gian lãng mạn, tràn ngập sắc hoa dành tặng vợ vì bà xã của nam ca sĩ có tâm hồn bay bổng, đặc biệt yêu thích các loại hoa. Thanh Ngọc mặc váy trắng lộng lẫy, đội khăn voan cỡ lớn. Ảnh VietNamNet. Vợ chồng Quách Thành Danh cùng 4 con Mộc Nhiên, Hạo Nhiên, An Nhiên và Phúc Nhiên chụp ảnh gia đình. Ảnh VietNamNet. Đáng chú ý, ngày vui của cặp đôi còn có sự góp mặt của 5 thiên thần nhỏ là Hạo Nhiên, An Nhiên, Mộc Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Bà xã Quách Thành Danh chọn cho các con trang phục tông trắng vô cùng xinh xắn.

Quách Thành Danh hôn má vợ, nói lời yêu nồng nàn. Ảnh VietNamNet. Trước đó, Quách Thành Danh từng áy náy vì nợ người bạn đời một lễ cưới. Trước đó, cả hai chỉ ra mắt gia đình rồi về chung sống. Họ cũng nhiều lần có ý định tổ chức một buổi lễ với sự góp mặt của bạn bè song vì vợ của nam ca sĩ mang bầu, sau đó còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi kế hoạch phải hoãn lại.

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam Quách Thành Danh lên kế hoạch xây dựng căn biệt thự hoành tráng và dự định sẽ sớm đón vợ trở về Việt Nam sau thời gian ngắn sinh sống tại Mỹ.

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