Sau 3 năm mổ tim bẩm sinh hết 40 tỷ đồng, con trai thứ 5 của Quách Thành Danh hiện tại ra sao?

Cách đây 3 năm, Quách Thành Danh chia sẻ con trai thứ 5 của anh bị mắc bệnh tim bẩm sinh ngay tử khi lọt lòng. Cậu bé tên là Tuấn Nhiên, chào đời tháng 4/2019, khi mới hai ngày tuổi, bé Tuấn Nhiên phải trải qua ca mổ kéo dài 6 tiếng để đặt ống thông tim. Sau đó, bé được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện nhi để theo dõi đến tận bây giờ.

Quách Thành Danh là cái tên gắn liền với thế hệ 8x, 9x cùng ca khúc Tôi là tôi nổi đình nổi đám một thời. Giờ đây, Quách Thành Danh đã định cư tại Mỹ, hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng anh vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ với cuộc sống an yên, hạnh phúc bên vợ con. Được biết, bà xã kém nam ca sĩ 8 tuổi và cả hai có với nhau 5 người con.

Khoảng thời gian khó khăn, vợ chồng giọng ca Tôi là tôi tưởng chừng đã mất con vì bé quá nhỏ. Nhưng rất may, ca mổ đã thành công. Sau ca phẫu thuật, bé được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt.

Cũng theo nam ca sĩ tiết lộ, anh cho biết chi phí điều trị cho con trai rất tốn kém. Bé nằm ở phòng chăm sóc tích cực (ICU) giá 13.000 USD/ ngày (301 triệu đồng). Ngoài ra, các chi phí phẫu thuật, điều trị thời gian qua tốn gần 40 tỷ đồng. Nhưng toàn bộ chi phí này Quách Thành Danh không phải bỏ mà đã có bảo hiểm chi trả.

Hiện tại con út Quách Thành Danh cũng đã khỏe mạnh hơn nhiều, bé có diện mạo lớn phổng phao. Tuấn Nhiên 3 tuổi có thể ngồi chơi ngoan hoặc tập đọc sách.

Hình ảnh mới nhất về bé út nhà Quách Thành Danh, tuy sức khỏe chưa được tốt nhưng cũng đã được bố mẹ hướng tới niềm đam mê đọc sách. Ảnh: FBNV

Mặc dù bận rộn với công việc nhưng nam ca sĩ là người rất chăm lo cho gia đình. Quách Thành Danh không nề hà việc chăm sóc con đỡ đần vợ, anh tâm sự: "Vợ tôi sinh cho tôi 5 người con là quá tuyệt vời rồi. Cô ấy rất sợ đau nhưng vì tôi thích đông con nên cố gắng chiều ý chồng".

Không còn hình ảnh chàng ca sĩ thích tụ tập bạn bè khi ở Việt Nam, Quách Thành Danh giờ đây chín chắn hơn, anh luôn muốn dành thời gian quỹ thời gian ít ỏi ngoài đi hát để chăm sóc các con, chia sẻ sự vất vả cùng vợ: "Ba năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, tôi dậy từ 6h30 để lo cho con đến 1h sáng hôm sau vẫn chưa đi ngủ. Một ngày, tôi ngủ trung bình được 4-5 tiếng là giật mình tỉnh giấc Thấy người ta đi làm mỗi ngày tám tiếng còn mình ở nhà nghe thật thảnh thơi mà 'cày' hơn 15-16 tiếng. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn cố gắng được".

Giọng ca "Tôi là tôi" thích gia đình đông con. Ảnh: FBNV

Nói về chuyện sinh nhiều con, Quách Thành Danh từng cho biết anh rất thích trẻ con, có lẽ vì thế mà ơn trên đã giúp cho anh toại nguyện. Anh tâm niệm rằng "nhiều con, nhiều phúc" nên cũng không suy nghĩ nhiều về việc có nhiều con. Đặc biệt, vợ Quách Thành Danh cũng dành nhiều tình yêu cho anh, cô sẵn sàng sinh nhiều con cho chồng mặc dù mình sợ đau. Điều này luôn khiến anh cảm thấy trân trọng và thầm mang ơn bà xã của mình.

Trải qua nhiều thăng trầm, Quách Thành Danh không còn là nam ca sĩ nổi đình nổi đám nhưng nam ca sĩ anh vẫn sở hữu phân khúc khán giả cho riêng mình. Bên cạnh việc miệt mài chạy show, được biết Quách Thành Danh còn kinh doanh bất động sản và dịch vụ spa làm đẹp. Tất cả đã giúp ảnh tích góp được khối tài sản khủng.

Căn biệt thự của vợ chồng Quách Thành Danh và các con sinh sống tại Mỹ. Ảnh: Internet

Được biết, căn nhà mà nam ca sĩ 7x mua ở Mỹ trị giá 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) với diện tích 1.000 mét vuông ở bang Texas, Mỹ.