Cao Thái Sơn kể, lợi dụng lúc anh đi công tác và ở nhà chỉ còn 3 người lớn tuổi, tên trộm đã đột nhập, phá khóa ban công phòng ngủ của nam ca sĩ để lục lọi, phá két sắt.

Khẳng định tên trộm "vào nhầm nhà để kiếm", giọng ca 8X cũng gạch đầu dòng những nội dung gửi tới những kẻ gian có ý định nhăm nhe nhà mình.

Cao Thái cho biết, két sắt nhà anh không có bất cứ tờ tiền nào. Những đồ có giá trị hơn trong nhà như tivi, tủ lạnh... Cao Thái Sơn khuyên kẻ gian "có bê được thì cũng bê luôn giùm, vì anh đang cần đổi sang đời mới hơn, thì anh còn cảm ơn hơn nữa".

Giọng ca Con đường mưa cũng tiết lộ, anh không để những món đồ giá trị cũng như tiền vàng trong nhà. Có chăng, chỉ là những chai rượu vang đỏ, đông trùng, yến đảo..., được anh sưu tầm về để trong nhà.

Dưới đây là toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân của Cao Thái Sơn:

"Xin chào bạn cướp cao to trùm mặt kín mít đã ghé thăm nhà riêng của anh lúc 3:00am rạng sáng ngày 6/7. Chắc hẳn giờ em đang đọc post này của anh, không biết là em có chủ đích hay vô tình, có biết là em ghé thăm đúng căn nhà của anh Sơn đẹp trai, dễ thương để hy vọng tìm được tiền bạc hay cái gì đó quý giá đúng không?

Chắc hẳn đó là một đêm đáng nhớ vô cùng thất vọng tràn trề của em trong cuộc đời hành nghề vì có lẽ em không thể nghĩ rằng khi đột nhập phá khoá ban công phòng ngủ của anh để rồi phá két sắt, lục tung các ngăn tủ để tìm cái gì có giá trị. Nhưng rồi em chỉ tìm được niềm thất vọng, chẳng tìm được những gì mong muốn giá trị, bởi vì là em đã vào nhầm nhà để kiếm rồi! Anh có đôi lời mở hết bài cho cuộc chơi của em cũng như các bạn trộm khác tính lăm le ghé nhà anh những điều sau đây:

Thứ 1, tiền mặt của anh chôn hết dưới đất và nhà. Vì thế, em có đập két sắt của anh nặng thì chỉ toàn giấy lộn và nhiều thứ linh tinh chứ không tìm thấy tiền… Không có 1 tờ tiền nào đúng không? Em có thể bê luôn cái két sắt đó 1 mình đi giùm anh vì nó quá cũ và không quá nặng. Những đồ có giá trị hơn trong nhà là mấy cái tivi, tủ lạnh… nếu em có bê được thì cũng bê luôn giùm vì anh đang cần đổi sang đời mới hơn thì anh còn cảm ơn hơn nữa, thậm chí cho em thêm tiền công vì đã dọn dẹp bớt giùm anh nữa cơ.

Thứ 2, trong nhà với anh nếu các thứ gọi là giá trị thì có các loại rượu vang đỏ ngon sưu tầm, đông trùng, yến đảo và các bộ chăn mền anh xách từ Mỹ về, các giải thưởng âm nhạc… Chỉ có vậy thôi…

Tên trộm khá manh động khi đột nhập thành công biệt thự của Cao Thái Sơn. Ảnh: Chụp màn hình

Anh thấy tiếc cho em vì hôm đó đi công tác nên không ở nhà gặp em mặc dù có 3 người lớn ngủ trong phòng khác. Anh nghĩ điều đầu tiên, anh mà thấy em thì anh mời em ngay ly rượu rồi mời em thích lấy gì, anh cho hết. Thậm chí còn mời em vào khuân bớt đi những đồ cũ giùm vì anh cũng đang cần thay những đồ công nghệ mới hơn. Nhưng thật sự rất tiếc, em vào nhà anh chỉ có vài cái túi Louis Vutton đối với em còn chẳng thèm lấy là anh hiểu em thất vọng cỡ nào.

Nhưng qua sự việc này cũng phải cám ơn em, để anh thông báo cho toàn thể cư dân, công an hình sự và các cấp khu vực, lắp đặt hệ thống báo động trống chộm chuyên nghiệp có rỉ điện không chết người và tăng cường bảo vệ các chốt đi tuần, lắp các hệ thống Camera để sau này nếu có quay lại thì tụi anh còn tiếp đón các em cho chu đáo hơn.

Nhớ nhé, nếu có lần sau thì anh chỉ có rượu vang, đồ ăn ngon mời em vài thùng rượu vang đỏ chứ anh nhắc lại, tiền bạc và những đồ có giá trị thì em chỉ thất vọng mà thôi.

Nếu em khó khăn, hãy inbox hoặc nhắn tin facebook cho anh nói về hoàn cảnh của mình, anh sẽ chuyển khoản qua ngân hàng để giúp đỡ đúng nghĩa. Anh khởi tâm xin chuyển lời khuyên, hãy từ bỏ công việc này đi, lỡ một ngày xui bị bắt vào bóc lịch thì khổ cả gia đình em nhé. Anh Cao Thái Sơn! mãi yêu".