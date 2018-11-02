Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao?

Hậu trường 02/11/2018 11:52

Dù từng nhận không ít gièm pha từ công chúng về ngoại hình và tuổi tác “khập khiễng”, thế nhưng những cặp “đũa lệch” này của showbiz Việt vẫn hạnh phúc bên nhau khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Làng giải trí Việt không thiếu những cặp đôi “đũa lệch” về tuổi tác, ngoại hình và họ đã từng chịu nhiều đàm tiếu khi quyết định tiến tới hôn nhân. Điều khiến công chúng tò mò chính là cuộc sống của các cặp đôi này sau bao nhiêu năm có còn được mặn nồng như thuở mới yêu?

Sau nhiều năm kết hôn và chung sống hạnh phúc bên nhau, những cặp đôi tưởng chừng chẳng hề "xứng đôi, vừa lứa" này đã chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng tình yêu chân thật thì không dễ dàng bị chia cách.

Khánh Thi – Phan Hiển

Mối tình cô trò giữa Khánh Thi – Phan Hiển từng là câu chuyện gây sốc trong làng giải trí. Khoảng thời gian đầu khi chính thức công khai về mối quan hệ này, cả hai đã nhận về không ít “gạch đá” từ công chúng. Họ cho rằng cả hai quá chênh lệch về tuổi tác.

Bất chấp tất cả, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn quyết định kết hôn và chung sống hạnh phúc bên nhau cho đến thời điểm hiện tại. Giờ đây, gia đình nhỏ của cả hai đã ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ và trở thành câu chuyện tình yêu khiến nhiều người phải ghen tị.

Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 1Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 2Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3

Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 4
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu cùng nhau trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Lê Thúy – Đỗ An

Nhắc đến những cặp đôi "đũa lệch" nổi tiếng trong showbiz thì không thể thiếu vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An. Từ những ngày đầu công khai chuyện hẹn hò, cặp đôi luôn là đề tài bàn tán của công chúng vì sự khác biệt quá lớn về ngoại hình.

Trong khi Đỗ An sở hữu vẻ ngoài bảnh bao thì Lê Thúy lại bị chê bai về thân hình "gầy gò" và gương mặt góc cạnh. Vì vậy mà đã có khá nhiều ý kiến trái chiều về đám cưới của cặp đôi này.

Bỏ ngoài tai những lời thị phi, Đỗ An – Lê Thúy vẫn bên nhau hạnh phúc và khẳng định tình yêu của họ đến từ trái tim chân thật.

Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 5Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 6Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 7

Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 8
Showbiz Việt không hiếm những cặp 'đũa lệch' sống bên nhau hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Bình Minh – Anh Thơ

Năm 2008, công chúng đã vô cùng bất ngờ trước thông tin Bình Minh tổ chức lễ cưới với nữ doanh nhân Anh Thơ – người hơn anh 4 tuổi. Nhiều người đánh giá ngoại hình của họ quá chênh lệch khi Bình Minh là nam siêu mẫu điển trai nhất nhì làng giải trí, còn bà xã Anh Thư lại có phần kém sắc hơn.

Cuối năm 2017, Bình Minh dính nghi vấn ngoại tình và người hâm mộ cho rằng cuộc hôn nhân này rồi cũng sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, cặp đôi đã vượt qua được sóng gió và vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau. Trong dịp kỉ niệm 10 năm ngày cưới, hình ảnh lãng mạn của cặp đôi tại Maldives đã khiến khán giả vững tin vào tình cảm bền chặt của họ.

Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 9Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 10

Những cặp ‘đũa lệch’ của Vbiz từng chịu nhiều đàm tiếu giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 11
Sau bao nhiêu năm, giờ đây người hâm mộ vẫn thấy cặp vợ chồng Bình Minh – Anh Thơ hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet
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