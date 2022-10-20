Những 'bóng hồng' lui về 'hậu trường' làm hậu phương vững chắc cho chồng tỏa sáng nổi tiếng trong showbiz Việt

Hai anh em nhà xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp có sự nghiệp gây tiếng vang khi liên tục xác lập kỷ lục thế giới. Một phần thành công của họ không chỉ nhờ vào tài năng mà còn nhờ vào sự tiếp sức, ủng hộ của 2 bóng hồng giỏi giang, xinh đẹp.

Năm 2016, Hồng Phượng và Quốc Cơ về chung một nhà sau 6 tháng yêu nhau mặc dù cả hai đã từng gặp nhau trong một chương trình mà Quốc Cơ làm khách mời vào năm 2012. Nói về màn cầu hôn lãng mạn dành cho bà xã, Quốc Cơ chia sẻ anh vô cùng biết ơn em trai vì cùng anh lên kế hoạch đang biểu diễn sẽ giả vờ ngã để Hồng Phượng chạy đến thì anh mang nhẫn trong người ra cầu hôn khiến bà xã anh bật khóc vì bất ngờ và xúc động trong khi lần đó em trai anh bị chấn thương vì ngã giả nhưng thành thật.

Được biết, vợ của Quốc Cơ chính là MC Hồng Phượng. Cô là MC nổi tiếng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và từng giành giải thưởng Én Vàng năm 2006 cùng với MC Nguyên Khang và danh hài Trấn Thành. Và cũng là một MC đắt show dẫn dắt nhiều chương trình ăn khách.

Sau khi kết hôn, MC Hồng Phượng lần lượt hạ sinh hai con đủ nếp đủ tẻ cho chồng là bé Giang Vĩ Lâm và bé Giang Khả Vy. Từ sau khi lấy chồng, sinh con MC Hồng Phượng chấp nhận gác sự nghiệp, dành nhiều thời gian để vun vén tổ ấm.

Quốc Cơ cũng từng bày tỏ sự áy náy về khoảng thời gian vợ vượt cạn nhưng anh không ở bên được vì đang đi xác lập kỉ lục Guinness vào đầu năm 2017. Do đó, khi trở về anh đã cố gắng làm mọi thứ để vợ bớt đi phần nào gánh nặng nuôi con.

Còn bà xã của Quốc Nghiệp là ca sĩ Ngọc Mai, hơn chồng hai tuổi, cô là giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Ngọc Mai từng giành giải 3 hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc 2009, huy chương bạc Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 2009 và huy chương vàng Tiếng hát Đường 9 Xanh toàn quốc 2010... Và cũng là ca sĩ hát nhạc cổ điển và nhạc Trịnh.

Gia đình Quốc Nghiệp - Ngọc Mai - Ảnh: Internet

Cặp đôi bén duyên với nhau qua những chuyến lưu diễn chung ở nước ngoài. Quốc Nghiệp cho biết bản thân yêu mọi thứ thuộc về vợ của mình, đặc biệt là giọng hát, cách nuôi con và cả cách bà xã thể hiện tình yêu với gia đình. Bản thân Quốc Nghiệp cũng nhận mình không phải là người đàn ông lãng mạn, có bản tính mạo hiểm với những động tác khó. Điều này luôn khiến vợ anh phải chịu áp lực và phải chấp nhận những màn biểu diễn của chồng. Tuy nhiên, Quốc Nghiệp cho biết, chưa bao giờ cho vợ đi đâu một mình vì luôn là tài xế đưa bà xã đi diễn để vợ có thể yên tâm chợp mắt

Cũng như Hồng Phượng, Ngọc Mai hạ sinh hai con đủ nếp đủ tẻ cho chồng - Quốc Nghiệp là bé Giang Hùng Tâm và Giang Tâm An. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã đăng kí kết hôn nhưng Quốc Nghiệp và Ngọc Mai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi chưa tổ chức đám cưới vì Ngọc Mai muốn Hùng Tâm, Tâm An lớn để dự ngày vui của bố mẹ.

"Tôi muốn thấy con cùng vui trong ngày cưới với mình. Các con sẽ đi theo bố mẹ, trở thành phù rể, phụ dâu cầm váy cho mẹ lên sân khấu sẽ rất vui. Hơn nữa, ngày cưới là ngày chứng kiến hạnh phúc chứ không phải là ngày bắt đầu cuộc sống gia đình. Chúng tôi chỉ muốn sau khi chung sống với nhau rồi, đã trải qua quãng thời gian vui buồn cùng nhau vẫn ở bên nhau, lúc đó một đám cưới mới có ý nghĩa", Ngọc Mai chia sẻ.

Kim Cương - vợ Ưng Hoàng Phúc

Kim Cương từng là chân dài khá nổi tiếng trong làng người mẫu. Người đẹp từng đoạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008. Dù vậy, từ khi yêu và trở thành ‘nóc nhà’ của nam ca sĩ, Kim Cương đã gác lại sự nghiệp người mẫu để chăm lo cho tổ ấm của hai người.

Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - Ảnh: Internet

Nói về cơ duyên gặp nhau, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh và vợ chạm mặt lần đầu trong một quán cà phê. Cô tạo ấn tượng với ngoại hình chỉn chu, xinh đẹp và đôi chân dài. Về phía Kim Cương, cô cũng vô cùng phấn khích khi lần đầu nhìn thấy ca sĩ Ưng Hoàng Phúc ngoài đời vì vốn là fan của ông xã. Sau đó, cả hai đã có duyên hợp tác với nhau trong một MV nhờ lời giới thiệu của ca sĩ Quế Vân. Cùng vào vai một đôi tình nhân, Kim Cương bày tỏ đã “say nắng nhẹ” chàng ca sĩ điển trai dù vẫn "giữ giá".

Sau công cuộc cưa cẩm của Ưng Hoàng Phúc, cả hai về chung nhà vào năm 2012. Đến năm 2016 cả hai vui mừng chào đón con trai Quốc Minh. Nhưng mãi đến năm 2018, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương mới có được đám cưới trọn vẹn.Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chào đón con gái Minh Hà vào năm 2019.

Gia đình Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - Ảnh: Internet

Kim Cương hy sinh sự nghiệp, đứng đằng sau làm hậu phương để chồng tỏa sáng. Cô vun vén tổ ấm để chồng yên tâm gầy dựng lại sự nghiệp ca hát. Sự trở lại ngoạn mục của Ưng Hoàng Phúc sau thời gian vắng bóng một phần rất lớn nhờ có sự động viên tinh thần của bà xã.

"Chính những lúc khó khăn nhất mà bà xã vẫn ở cạnh tôi nên tôi càng trân trọng tình yêu này. Kim hy sinh rất nhiều vì tôi, chăm lo việc trong ngoài chu toàn nên từ ngày có vợ, tôi luôn tự nhủ phải sống tử tế, chân thành và một mực chung thủy", Ưng Hoàng Phúc từng trải lòng vì sự hy sinh của bà xã.

Thanh Thúy - vợ Đức Thịnh

Thanh Thúy và Đức Thịnh là cặp vợ chồng diễn viên – đạo diễn nổi tiếng nhất màn ảnh Việt. Được biết, Thanh Thúy là cái tên không mấy xa lại đối với công chúng khi có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, sở hữu trong tay gia tài phim truyền hình đồ sộ. Những bộ phim của Thanh Thúy có thể kể đến như Blouse Trắng, Vòng Xoáy Tình Yêu, Niềm Đau Chôn Giấu, Tình Yêu Còn Lại...

Đức Thịnh - Thanh Thúy - Ảnh: Internet

Nói về mối duyên nợ, Đức Thịnh và Thanh Thúy đều từng hoạt động ở sân khấu kịch Phú Nhuận với vai trò diễn viên. Thời mới hẹn hò, cả hai có cuộc sống khá bình thường và chỉ là những nghệ sĩ trẻ được công chúng chú ý bởi lối diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp.

Sau 3 năm gắn bó và yêu thương nhau, Thanh Thúy và Đức Thịnh quyết định về chung một nhà khi tổ chức đám cưới hoành tráng ở TP.HCM vào năm 2008. Sau 14 năm hai người vẫn mặn nồng. Cặp đôi có hai cậu con trai là Thiên Phúc (tên thân mật là Cà Phê) và Thiên Phú (tên thân mật là Cu Tết).

Gia đình Đức Thịnh - Thanh Thúy - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi kết hôn, sinh con Thanh Thúy gác lại sự nghiệp diễn xuất, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ. Đến năm 2014, hai vợ chồng mở công ty sản xuất phim ảnh. Thanh Thúy lùi về làm hậu phương cho ông xã Đức Thịnh thỏa sức với đam mê đạo diễn của mình.

Không chỉ hy sinh cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp, Thanh Thúy còn có tấm lòng bao dung, tha thứ khi biết chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Được biết, Đức Thịnh từng thừa nhận chuyện "vụng trộm" và bản thân anh cảm thấy cực kỳ nể phục giác quan thứ sáu của người phụ nữ bởi vì chỉ qua tin nhắn Thanh Thúy đã phát hiện được mối quan hệ ngoài luồng của anh. Đức Thịnh may mắn được Thanh Thúy bao dung, chấp nhận tha thứ. Sau tất cả, Đức Thịnh hiểu rằng không gì quý giá bằng tổ ấm gia đình và người vợ đầu ấp tay gối bên mình.

Về phía nữ diễn viên Thanh Thúy, cô cho biết sau sai lầm của chồng, bản thân cô nhận ra mình cũng có những tính tình không tốt và cần sửa đổi để vun đắp chuyện tình cảm tốt đẹp hơn. Và chính nhờ sự thấu hiểu, nhìn nhận mọi chuyện theo chiều sâu nên hiện tại Thanh Thúy và Đức Thịnh đã hàn gắn được hôn nhân bên bờ vực thẳm. Cả hai hiện đang có cuộc sống viên mãn, sung túc bên hai quý tử đáng yêu.

Minh Hà – vợ Lý Hải

Gia đình của nam ca sĩ Lý Hải với Minh Hà từ trước đến nay vẫn được công chúng nhớ tới là gia đình hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Việt hiện nay.

Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: Internet

Nhắc đến Lý Hải, người ta nhớ đến ngay Minh Hà - người vợ đảm đang luôn kề vai sát cánh, là hậu phương vững chắc cho chồng kể cả trong gia đình lẫn sự nghiệp. Được biết trước đây, Minh Hà vốn là hotgirl, học luật, có tài năng diễn xuất và nhiều tài lẻ khác.

Được biết, Minh Hà kém Lý Hải tới 17 tuổi, cả hai quen biết sau một lần đóng MV chung. Sau khi kết hôn Lý Hải vào năm 2010, Minh Hà rút về hậu phương để chăm sóc gia đình để cho chồng tập trung sự nghiệp sản xuất phim ảnh. Sau 12 năm bên nhau, cả hai đã có 4 nhóc tì đáng yêu hai trai, hai gái.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản khủng như hiện tại, Lý Hải cũng thừa nhận nếu không có Minh Hà xinh đẹp, tài giỏi hỗ trợ, anh không thể có được ngày hôm nay. Không chỉ hoàn thành trách nhiệm một người mẹ, người vợ, Minh Hà còn là “nữ kiện tướng” giúp chồng quản lý tất cả chi tiêu, lo toan mọi việc, quản lý một số công ty gia đình để Lý Hải toàn lực tập trung vào viết kịch bản và làm việc tại phim trường.