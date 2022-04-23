Cơn sốt 'nghệ sĩ làm từ thiện' còn chưa nguội, Đạo diễn Đức Thịnh ngăn bà xã làm từ thiện nhưng nhanh chóng 'lật mặt' vì câu nói này

Hậu trường 23/04/2022 10:53

Trên trang fanpage, Thanh Thúy đã chia sẻ phản ứng của ông xã khi nghe tin cô lại chuẩn bị hành trang lên đường làm từ thiện tại Di Linh (Lâm Đồng)

Đức Thịnh - Thanh Thúy là cặp vợ chồng được mến mộ nhất nhì trong showbiz Việt, khi anh chồng là đạo diễn nổi tiếng, chị vợ là diễn viên thực lực chiếm trọn cảm tình của khán giả. Sau hơn một thập kỷ về chung một nhà, tình cảm của đôi vợ chồng vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thuở ban đầu. Gia đình càng thêm trọn vẹn với sự ra đời của hai cậu con trai đáng yêu là Đỗ Thiên Phúc (tên thường gọi Cà Phê) và Đỗ Thiên Phú (tên thường gọi Tết).

Cơn sốt 'nghệ sĩ làm từ thiện' còn chưa nguội, Đạo diễn Đức Thịnh ngăn bà xã làm từ thiện nhưng nhanh chóng 'lật mặt' vì câu nói này - Ảnh 1
Mái ấm nhỏ của Đức Thịnh - Thanh Thúy - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên fanpage Thanh Thúy - Đức Thịnh, Thanh Thúy đã chia sẻ phản ứng của ông xã khi nghe tin cô lại chuẩn bị hành trang lên đường làm từ thiện tại Di Linh (Lâm Đồng).

Nữ diễn viên ‘Vòng xoáy tình yêu’ cho biết, thấy vợ tiếp tục đi làm từ thiện khi bị người khác bàn ra tán vào, ông xã Đức Thịnh ngay lập tức can ngăn: "Ủa Thúy ơi? Anh thấy mấy lần trước em làm từ thiện mà có mấy người vô nói này kia. Sao em còn tính làm tiếp chi vậy?".

Cơn sốt 'nghệ sĩ làm từ thiện' còn chưa nguội, Đạo diễn Đức Thịnh ngăn bà xã làm từ thiện nhưng nhanh chóng 'lật mặt' vì câu nói này - Ảnh 2
Thanh Thúy đã chia sẻ phản ứng của ông xã khi nghe tin cô lại chuẩn bị lên đường làm từ thiện - Ảnh: FBNV

Không e dè chuyện từ thiện dù bị người khác đem ra làm chủ đề bàn tán. Thanh Thúy bày tỏ, việc thiện nguyện cốt ở cái tâm người làm chứ không phải ở lời nói thiên hạ. Là người thiện nguyện, cô chỉ chú ý và quan tâm đến những người đang cần sự giúp đỡ.

"Mình làm từ thiện thì mình chỉ cần quan tâm tới những người đang cần mình giúp thôi. Người ngoài không biết việc mình đã làm, và cũng không trải qua cảm xúc hạnh phúc khi mình được làm những việc này. Làm rồi mới biết, có cực nhưng ấm áp trong lòng, cực mấy cũng thấy vui. Vậy nên họ có quyền nói thì mình cũng có quyền không nghe. Em chỉ quan trọng là mình giúp được bao nhiêu người và mình có thể giúp họ nhiều nhất có thể" – Nữ diễn viên ‘Tình yêu còn lại’ trả lời chồng.

Dường như bị câu nói hàm xúc của bà xã lay động, đạo diễn Đức Thịnh không những không ngăn cản công việc thiện nguyện của cô mà còn quay sang ủng hộ, ngỏ ý cùng tham gia chuyến đi Lâm Đồng "Đến lúc đó mà rảnh anh chắc chắn sẽ đi cùng mọi người".

Đoạn đối thoại của vợ chồng Thanh Thúy ngay lập tức thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi đến "tấm lòng bồ tát" của cặp đôi.

- "Tuyệt vời, chúc bạn nhiều sức khỏe để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn"

- "Tuyệt vời quá chị Thúy, chúc gia đình anh chị mãi mãi hạnh phúc".

- "Chúc anh chị thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và luôn mang trái tim ấm áp đến các em nhỏ vùng cao".

- "Cô Thúy thật tuyệt vời. Chúc cô Thúy và gia đình luôn mạnh khỏe và an nhiên trong cuộc sống".

 

Cơn sốt 'nghệ sĩ làm từ thiện' còn chưa nguội, Đạo diễn Đức Thịnh ngăn bà xã làm từ thiện nhưng nhanh chóng 'lật mặt' vì câu nói này - Ảnh 3
Đức Thịnh không những không ngăn cản công việc thiện nguyện của cô mà còn quay sang ủng hộ - Ảnh: Internet

Thời gian qua, vấn đề từ thiện của giới nghệ sĩ luôn là điểm nóng, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Hàng loạt người nổi tiếng bị đồn ăn chặn tiền ủng hộ từ mạnh thường quân và phải công khai sao kê như ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành... Chính vì thế, việc bất kì nghệ sĩ nào làm từ thiện lúc này cũng gây ‘lời ra tiếng vào’ của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   thanh thúy Thanh Thúy và Đức Thịnh vbiz

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