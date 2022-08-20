Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn

Hậu trường 20/08/2022 15:05

Sau nhiều câu chuyện tình tốn giấy mực báo chí, đến hiện tại Hương Giang vẫn "lẻ bóng" một mình.

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang đang khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi công bố khép lại hành trình tình yêu với CEO Matt Liu sau 2 năm bên nhau. Trong suốt quá trình quen nhau, những ai yêu quý và quan tâm chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc này đều mong muốn sẽ có một đám cưới như mơ. Thế nhưng, cả hai lại không thể có một cái kết viên mãn. Nhìn lại con đường tình duyên trắc trở của Hương Giang, cô từng trải qua vô số những mối tình, sâu đậm có, tin đồn có nhưng chưa ai chính thức trở thành bến đỗ an toàn cho mình.

Criss Lai

Năm 2014, Hương Giang tham gia chương trình "Cuộc đua kì thú" và được ghép đôi cùng chàng trai Criss Lai. Cũng từ đây, cặp đôi bén duyên và trở thành người yêu khiến bao khán giả phải ngưỡng mộ, hết lời khen ngợi. Trong khoảng thời gian yêu đương, Hương Giang và bạn trai thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như gặp gỡ bạn bè hai bên vô cùng thân thiết.

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 1
Vốn ban đầu không hề quen biết nhau, tuy nhiên, thái độ và cảm tình của cả 2 đã thay đổi sau "Cuộc đua kỳ thú".

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 2
Criss Lai không để tâm đến việc trước đây Hương Giang là ai và luôn mỉm cười mỗi khi nói về cô. 

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 3
Hương Giang luôn chê Criss khô khan không lãng mạn nhưng anh cũng đã rất nhiều lần mang đến bất ngờ cho cô. Anh từng vượt quãng đường 4.500km chỉ để được gặp Hương Giang sớm nhất có thể khi cô sang Canada lưu diễn.

Phạm Hồng Phước

Trước Criss Lai, Hương Giang từng có một quãng thời gian tình cảm "mặn nồng" với Phạm Hồng Phước. Cũng quen nhau từ cuộc thi âm nhạc "Vietnam Idol 2012", cặp đôi trở nên thân thiết, gắn bó bên nhau như hình với bóng, từ việc make-up chung, chọn đồ, mua đồ diễn cho tới ra sản phẩm âm nhạc chung và được khán giả đón nhận. Thế nhưng khi được hỏi về mối quan hệ của nhau thì cả Phạm Hồng Phước và Hương Giang đều chỉ nói rằng coi nhau như tri kỷ. Sau một thời gian, Phạm Hồng Phước đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn tình cảm liên quan tới Hương Giang.

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 4

Cả hai từng bị bắt gặp cùng đi ăn tối. Phạm Hồng Phước còn ân cần đút cho Hương Giang ăn.

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 5
Hương Giang và Phạm Hồng Phước dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 6
 Cả hai luôn đồng hành ở đời thường lẫn trên cả sân khấu.

Huy Khánh

Trong suốt thời gian gắn bó với Vietnam Idol 2012, người luôn thể hiện tình cảm quấn quýt và mùi mẫn nhất với Hương Giang, có lẽ là MC của chương trình - diễn viên Huy Khánh. Trên sân khấu, cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ thân mật.  Cả hai còn sánh đôi cùng nhau khi đến dự buổi tiệc của ca sĩ Mỹ Tâm. Tin đồn này đã đem lại nhiều thị phi cho Hương Giang do lúc ấy Huy Khánh đang yêu đương với Mạc Anh Thư, cả hai cũng đã kết hôn trong năm 2012.

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 7
Cử chỉ ân cần của MC dành cho thí sinh trên sân khấu.

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 8
Trong suốt thời gian gắn bó với cuộc thi này, diễn viên Huy Khánh khi ấy là MC luôn thể hiện tình cảm gần gũi với Hương Giang làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò.

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 9
Không chỉ trên sân khấu mà trong hậu trường Huy Khánh cũng vô cùng quan tâm Hương Giang. 

Khánh Ngô

Vào năm 2018 khi lần đầu ngồi ghế nhân vật chính của "Người Ấy Là Ai", Hương Giang đã được chàng hot boy Khánh Ngô cầu hôn. Từng tiết lộ đã đến nhà Hương Giang để nấu ăn cho người đẹp này nhưng sau khi gặp lại, Khánh Ngô vẫn không thể nhận được tình cảm của người con gái mình thương dù đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ. 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 10
Khánh Ngô bị Hương Giang từ chối lời tỏ tình gây sốt trên cộng đồng mạng. 

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 11
Hương Giang và Khánh Ngô

 Vào thời điểm đó, nhiều người còn cho rằng, chắc chắn mối quan hệ giữa Hương Giang và Khánh Ngô không hề bình thường. Dân mạng sau đó đã tìm thấy bức ảnh Khánh Ngô chụp cùng Hương Giang vào năm 2017. Anh còn đăng kèm dòng trạng thái: "Em sẽ là mama còn anh sẽ là papa". Tuy nhiên, câu chuyện giữa hai người cũng chẳng thể đi tới đâu.

Phạm Thế Thịnh

Vào năm 2019, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Hương Giang hẹn hò với trai đẹp Phạm Thế Thịnh. Nguồn tin này xuất phát từ hình ảnh mà cả hai đăng tải trên Instagram. Cụ thể, Hương Giang chia sẻ bức ảnh chụp tại một khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. Cùng thời điểm, Thế Thịnh cũng đang có mặt tại địa điểm này. Góc chụp ảnh của cả hai cũng có nhiều điểm tương đồng khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ.

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 12
Hương Giang và Thế Thịnh từng check in chung một địa điểm làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

 Điều khiến khán giả bất ngờ là chàng trai này từng góp mặt trong Quý ông đại chiến, một chương trình mà Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 đảm nhận vai trò cố vấn. Thậm chí, anh từng dành lời có cánh, thả thính nữ ca sĩ trên sóng truyền hình. Ngay sau đó, Hương Giang và Thế Thịnh cũng chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn yêu nhau trên trang cá nhân. 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 13
Hoa hậu Hương Giang và Thế Thịnh khi tham gia chương trình "Quý ông đại chiến

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 14
Hương Giang từng liên tục "tấn công" Thế Thịnh trên chương trình.

Huy Trần

Thời điểm khi làm nữ chính trong "Người Ấy Là Ai" Hương Giang đã chọn Huy Trần. Tuy nhiên, thời điểm đó, Huy Trần đã là hoa có chủ. Một thời gian sau, khi Huy Trần chia tay bạn gái, người ta lại thấy anh cùng Hương Giang thường xuyên xuất hiện bên nhau. Điều này làm rộ lên tin đồn hẹn hò giữa cả hai. 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 15
Hương Giang và Huy Trần xuất hiện cùng nhau trong một chương trình.

 Cụ thể, trong một đoạn story mà Đức Phúc đăng tải, có thể thấy Huy Trần và Hương Giang đang ngồi sát cạnh bên nhau. Dù chỉ là khoảnh khắc lướt qua nhưng có thể nhận thấy sự thân mật của cả hai không hề kém cạnh gì các cặp đôi đang hẹn hò.

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 16
Hương Giang và Huy Trần ngồi cạnh nhau càng làm rộ lên tin đồn đang quen nhau của cả hai.

Matt Liu

Sau khi nên duyên từ chương trình "Người Ấy Là Ai", Hương Giang và Matt Liu luôn là cái tên đứng đầu trong danh sách những cặp đôi được người hâm mộ quan tâm. Chuyện tình giữa chàng CEO ngọt ngào và người đẹp chuyển giới luôn được khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Trong nhiều sự kiện, Matt Liu không ngần ngại hộ tống Hương Giang, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Dù công việc bận rộn, Matt Liu vẫn chăm chỉ thể hiện tình yêu với bạn gái bằng cách đăng dòng trạng thái yêu thương trên mạng xã hội. Từng vướng tin đồn rạn nứt vào khoảng thời gian Hương Giang gặp phải scandal, cả hai vẫn ngọt ngào đến mức có thông tin sắp về chung 1 nhà. Đáng tiếc mới đây, Hương Giang và Matt Liu đã thông báo chia tay, khép lại hành trình yêu 2 năm mặn nồng.

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 17
Hương Giang và Matt Liu nên duyên từ chương trình "Người ấy là ai".

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 18
Trong thời gian quen nhau cả hai thường xuyên đăng những bức ảnh tình cảm ngọt ngào.

 

Nhìn lại hồ sơ tình ái toàn mỹ nam của Hương Giang: những mối duyên đẹp nhưng đều chung một kết thúc buồn - Ảnh 19
 Chuyện tình giữa chàng CEO ngọt ngào và người đẹp chuyển giới luôn được khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

 

Loạt dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Hương Giang và Matt Liu đã rạn nứt từ lâu

Loạt dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Hương Giang và Matt Liu đã rạn nứt từ lâu

Trước khi thông báo chia tay, cả Hương Giang và Matt Liu đều có những động thái "ngấm ngầm" về việc "đường ai nấy đi".

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