HOT: Hương Giang công bố chia tay Matt Liu sau thời gian 2 năm hẹn hò

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang đã chính thức lên tiếng xác nhận chia tay bạn trai Matt Liu sau thời gian 2 năm hạnh phúc bên nhau. Cụ thể, Hương Giang chia sẻ:

"Một hành trình yêu khép lại.Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man".

Hương Giang chính thức thông báo đã chia tay Matt Liu - Ảnh: FBNV

Bài viết này của Hương Giang đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạn. Bên dưới bình luận, rất nhiều khán giả cùng nghệ sĩ đã gửi lời chúc tốt đẹp đến nàng hậu, đồng thời cũng mong cả hai sẽ hạnh phúc và vui vẻ trên con đường sắp tới mặc dù không đi cùng nhau. Đáng chú ý, Matt Liu cũng để lại dòng bình luận cảm ơn Hương Giang và sẽ luôn ủng hộ cô trong thời gian sắp tới.





Nhiều nghệ sĩ và khán giả đã gửi những lời động viên đến Hương Giang - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Trước đó vào sáng cùng ngày, Matt Liu đã có hành động ngầm công khai cả 2 đã chia tay, cụ thể, nam CEO đã âm thầm xóa ảnh bìa trên trang cá nhân, đây là bức ảnh anh và Hương Giang chụp chung với nhau với tình cảm. Sau động thái, nhiều khán giả đã đặt ra nghi vấn liệu cả hai đã đường ai nấy đi.

Matt Liu thay đổi ảnh bìa, xóa bỏ ảnh với Hương Giang - Ảnh: FBNV

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang và nam CEO Matt Liu bén duyên nhau sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai năm 2020. Vị doanh nhân trẻ tuổi này không ngại bày tỏ tình cảm với Hương Giang dù khi đó cô đã rất nổi tiếng trên truyền thông. Thậm chí bố mẹ anh cũng ủng hộ anh tiến tới với người đẹp chuyển giới này. Rất nhanh sau đó Hương Giang và Matt Liu chính thức thành đôi, cả hai cùng có những chuyến du lịch, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Việc cả 2 chia tay đã không khỏi khiến nhiều người tiếc nuối.