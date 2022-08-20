Loạt dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Hương Giang và Matt Liu đã rạn nứt từ lâu

Nhiều khán giả nhận ra rằng sau ngày kỷ niệm quen nhau 21/6, cả hai ít tương tác hẳn trên mạng xã hội. Điều này khi ấy đã dấy lên tin đồn cả hai đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Nhiều người cho rằng có lẽ do lịch trình bận rộn nên cả hai không thể sánh đôi cùng nhau đi đánh golf hay tham gia sự kiện.

Hương Giang và Matt Liu được xem như "cặp đôi hình mẫu" cho cộng đồng LGBT, cả hai nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ công chúng. Không ít người hâm mộ còn nghĩ rằng cả hai sẽ đi đến cái kết viên mãn bằng một lễ cưới "thế kỷ" ngập tràn tình yêu và hoa. Thế nhưng, mới đây nhất, nàng hậu chuyển giới bất ngờ thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò. Thông tin này đã khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng và tiếc nuối cho một hành trình tình yêu đẹp. Song, nếu chú ý và theo dõi cặp đôi gần đây, khán giả dễ dàng đoán được mối quan hệ của Hương Giang và Matt Liu liên tục để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt.

Matt Liu cũng không còn hay check-in tại nhà Hương Giang như lúc trước. Trên trang cá nhân, nam CEO cũng không nhắc gì đến bạn gái. Anh thường xuyên khoe những khoảnh khắc chơi golf, tham gia tiệc cùng bạn bè, người thân và công việc.

Về phía Hương Giang, cô nàng cũng ít đăng ảnh cùng một nửa của mình mà thay vào đó là loạt ảnh tụ họp cùng bạn bè, người thân. Thời gian gần đây, trong những chuyến du lịch nước ngoài hay trong nước, giọng ca "Anh đang ở đâu đấy anh" cũng đăng ảnh "lẻ bóng" một mình. Bên cạnh đó, trong ngày sinh nhật Matt Liu hôm 7/7, Hương Giang cũng không có bất kỳ động thái chúc mừng gì trên mạng xã hội.

Trong những sự kiện hay những chuyến du lịch gần đây, Hương Giang đều xuất hiện "lẻ bóng".

Những dòng trạng thái tâm trạng của Matt Liu

Trong ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau, Matt Liu đã hình ảnh kỷ niệm như lời tuyên bố dập tắt những tin đồn cặp đôi đã sớm chia tay. Thế nhưng, cũng từ lần đó, 2 tháng trở lại đây Hương Giang và Matt Liu hầu như không còn sánh đôi bên nhau. Trên trang cá nhân, Matt Liu không còn đăng tải những câu ngôn tình hay hình ảnh thân mật bên bạn gái mà thay vào đó là những dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Đừng để thời gian bên nhau là thói quen", "Lại là một ngày thật buồn"... Khi được mọi người hỏi thăm, Matt Liu đều có thái độ trêu đùa và phủ nhận việc tâm trạng không ổn định.

Matt Liu thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Story ẩn ý với hai chữ "The end" của Matt Liu

Đáng chú ý nhất, vào ngày 17/8 vừa qua, CEO Matt Liu bất ngờ đăng tải story ẩn ý trên Instagram khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, anh đã viết dòng chữ "The End" (tạm dịch: Kết thúc) trên nền đen u ám như điềm báo cho một hành trình yêu sắp kết thúc. Động thái khó hiểu của bạn trai Hương Giang khiến công chúng càng thêm tò mò và đoán rằng đây chính là ngày cả hai chia tay.

Story với hai chữ "The End" của Matt Liu.

Sau khi Hương Giang chính thức lên tiếng xác nhận thông tin chia tay và dành lời cảm ơn chân thành đến đối phương. Về phía Matt Liu, anh chàng cho biết bản thân sẽ luôn ủng hộ, quan tâm đến bạn gái cũ dù cả hai không còn là mối quan hệ người yêu.