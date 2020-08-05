Nhìn ảnh thuở nhỏ của vợ cũ Hoài Lâm, dân mạng phải thốt lên ‘dậy thì quá thành công'

Hậu trường 05/08/2020 17:43

Màn dậy thì quá đỗi thành công của vợ cũ Hoài Lâm – Bảo Ngọc khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Hậu ly hôn, những thông tin liên quan đến vợ cũ Hoài LâmBảo Ngọc vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Ngọc gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh thuở nhỏ đến khán giả: “Sự trưởng thành thực sự chính là khi bạn hiểu được không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ, nhìn rõ thế giới này luôn có sự khác biệt so với trong tưởng tượng, biết được không phải tất cả nỗ lực đều có đền đáp, học cách buông bỏ những điều không kết quả, làm việc đáng làm hơn, và có ai mãi mãi là 1 con vịt xấu xí đâu”.

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Hình ảnh ngày ấy - bây giờ của vợ cũ Hoài Lâm - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Bảo Ngọc lúc nhỏ sở hữu làn da ngăm đen, đeo kính cận và trông khá ngố tàu. Thế nhưng, theo thời gian, cô bé năm nào đã lột xác thành hot girl xinh đẹp.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng trầm trồ trước màn dậy thì thành công của Bảo Ngọc: “Em của ngày hôm qua nay đã khác”, “Nhìn không ra luôn”, “Nhỏ đã thấy cưng lớn càng thấy cưng hơn”, “Nhìn khác hẳn chị ơi”, “Ngày càng xinh đẹp”, “Dậy thì thành công”…

Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng vợ cũ Hoài Lâm lại thu hút sự chú ý bởi gương mặt thanh tú và nụ cười dễ thương.

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Nhan sắc xinh đẹp hiện tại của Bảo Ngọc - Ảnh: FB

Sau đổ vỡ hôn nhân, Bảo Ngọc ngày càng yêu thương và chăm chút bản thân nhiều hơn. Bà mẹ 2 con quyết định mổ mắt cận và chăm chỉ tập gym để giữ gìn vóc dáng. Khoảng thời gian gần đây, cô dần thay đổi phong cách từ đáng yêu sang trưởng thành, quyến rũ.

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