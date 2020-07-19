Vợ cũ Hoài Lâm gây bất ngờ khi diện váy cưới lộng lẫy, tiết lộ bản thân đang hoàn thành những ước mơ dang dở

Hậu trường 19/07/2020 09:39

Hậu ly hôn, vợ cũ Hoài Lâm – Bảo Ngọc đã dần lấy lại cân bằng và bắt đầu cuộc sống mới cùng hai thiên thần nhỏ.

Sau khi chính thức khép lại chuyện tình gần 1 thập kỷ với Hoài Lâm, những thông tin liên quan đến Bảo Ngọc vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Vượt qua sóng gió dư luận, vợ cũ Hoài Lâm đang tận hưởng cuộc sống thoải mái bên 2 cô con gái nhỏ. Hậu đổ vỡ, Bảo Ngọc không hề tỏ ra bi lụy. Thay vào đó cô luôn thể hiện sự lạc quan, vui vẻ và hướng tới những điều tích cực.

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Hậu đường ai nấy đi, Bảo Ngọc đã lấy lại cân bằng và làm quen với những thay đổi mới của cuộc sống – Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Ngọc bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện váy cưới lộng lẫy kèm dòng trạng thái: Mình của những tháng ngày này, mình làm những việc mà mình thích, mình đang hoàn thành những ước mơ mà trước kia mình còn dang dở, mình mặc chiếc áo cưới mình mong, chỉ là không phải trong đám cưới”.

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Bài đăng của Bảo Ngọc - Ảnh: Internet

Theo đó, vợ cũ Hoài Lâm cho biết cô đã hoàn thành ước nguyện được mặc váy cưới nhưng lại không phải là bước vào lễ đường như những cô gái khác. Chia sẻ này của Bảo Ngọc khiến nhiều người xúc động.

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Suốt nhiều năm qua, Bảo Ngọc đã hoàn thành ước nguyện được mặc váy cưới - Ảnh: FB

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Nhan sắc xinh đẹp của vợ cũ Hoài Lâm - Ảnh: FB

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Bảo Ngọc của hiện tại đang mong muốn có một cuộc sống bình yên bên các con - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho vợ cũ Hoài Lâm và mong cô có cuộc sống mới tốt đẹp hơn: “Đẹp quá chị ơi”, “Em thương chị và Gà, Cún thật nhiều. Chúc 3 mẹ con luôn hạnh phúc”, “Đẹp dịu dàng”, “Mong chị sau này sẽ có người đàn ông yêu thương và hiểu cho chị những năm thanh xuân trôi qua”, “Em nói nghe xót quá. Rồi em sẽ hạnh phúc gấp trăm bây giờ. Cứ vui em nhé”…

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Từ khóa:   Bảo Ngọc và Hoài Lâm Bảo Ngọc Hoài Lâm

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