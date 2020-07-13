Hậu ly hôn, vợ cũ Hoài Lâm bị đàn ông có gia đình tán tỉnh và cách đáp trả cực gắt của cô nàng

Không chỉ cao tay trong việc đáp trả anti-fan, vợ cũ Hoài Lâm còn khiến những kẻ trêu đùa, tán tỉnh mình phải “chạy mất dép”.

Hậu ly hôn Hoài Lâm, những thông tin liên quan đến Bảo Ngọc vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi cả hai tuyên bố ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, cô nàng bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn bị một người đàn ông lạ mặt tán tỉnh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người này đã kết hôn và trang Facebook cá nhân còn chia sẻ hình ảnh bên các con.

Bảo Ngọc bị người đàn ông có gia đình tán tỉnh - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, người này đã gửi cho vợ cũ Hoài Lâm tin nhắn có nội dung: “Anh thích em quá rồi và nể em lắm. Anh phải làm sao bây giờ? Chỉ anh đi”. Ngay lập tức, Bảo Ngọc đã có màn đáp trả cực gắt khi chụp trang cá nhân kèm hình ảnh vợ con của người này và không quên nhắn nhủ đến gã đàn ông trăng hoa: “Chỉ anh nè, ráng sống tốt với vợ con nha. Cách tốt nhất đó”.

Thái độ cứng rắn của vợ cũ Hoài Lâm đã khiến người đàn ông này “chạy mất dép”. Sự thẳng thắn và kiên quyết của Bảo Ngọc được cư dân mạng đồng loạt ủng hộ.

Bảo Ngọc của hiện tại xinh đẹp, rạng rỡ và không để cuộc sống bị ảnh hưởng bởi dư luận - Ảnh: FB

Sau đổ vỡ hôn nhân, Bảo Ngọc cho biết hiện tại cô đã ổn định cuộc sống và không còn áp lực khi là vợ người nổi tiếng. Cách đây không lâu, khi trả lời người hâm mộ, cô chia sẻ rằng bản thân chưa có ý định bắt đầu tình yêu mới mà chỉ muốn dành thời gian chăm sóc và nuôi dạy 2 con nhỏ.

Bảo Ngọc né tránh khi được hỏi "Có còn nhớ Hoài Lâm không?" sau ly hôn Phản ứng của Bảo Ngọc khi nhắc đến chồng cũ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

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