Hậu ly hôn Bảo Ngọc, Hoài Lâm nhận được lời chúc đặc biệt từ Đàm Vĩnh Hưng

Hậu trường 02/07/2020 16:54

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc mừng sinh nhật Hoài Lâm. "Ông hoàng nhạc Việt" cũng động viên con trai nuôi Hoài Linh sau đổ vỡ hôn nhân.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật Hoài Lâm. Anh viết: "Buồn làm chi em ơi! Xót xa xin gửi lên trời! Nha "em" nha! Happy birthday con trai! (Ngày 1 tháng 7 năm Hoài Lâm) Mong cho con thực sự bình yên và nhiều may mắn! Dù có ra sao và như thế nào thì sư phụ vẫn chưa bao giờ hết thương con". Có thể nói, đây là lời nhắn công khai đầu tiên "Ông hoàng nhạc Việt" gửi đến con trai nuôi Hoài Linh sau biến cố hôn nhân.

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Dòng tâm sự Đàm Vĩnh Hưng viết cho con nuôi Hoài Linh - Ảnh: FB

Lời nhắn ngắn gọn, súc tích nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người không khỏi cảm động. Anh tỏ rõ thái độ, dù mọi người có "quay lưng" thì anh vẫn luôn yêu thương Hoài Lâm như ngày đầu.

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Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ nhiều về Hoài Lâm và tình cảm lớn anh dành cho học trò - Ảnh: Internet

Tối 25/6, Bảo Ngọc và Hoài Lâm chính thức lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" sau hơn 9 năm gắn bó. Thông tin này khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Bởi trước đó cặp đôi đã vượt qua rất nhiều sóng gió để có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân.

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Hoài Lâm và Bảo Ngọc chia tay sau nhiều năm bên nhau - Ảnh: Internet

Chuyện tình cảm của Hoài Lâm và Bảo Ngọc từng vấp phải sự phản đối lớn từ công chúng và gia đình hai bên. Thế nhưng khi đã được mọi người chúc phúc, cặp đôi lại quyết định "buông tay" dù đã có 2 con chung. Sau khi ly hôn, nguyên nhân khiến cả hai "rạn nứt" vẫn khiến công chúng tò mò.

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Câu trả lời của Bảo Ngọc đang thu hút đông đảo sự chú ý từ khán giả.

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Từ khóa:   ca sĩ Hoài Lâm Hoài Lâm và Bảo Ngọc Đàm Vĩnh Hưng

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