Hoài Lâm bất ngờ nhập viện sau dòng trạng thái gây bão, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 26/07/2020 10:13

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của nam ca sĩ Hoài Lâm đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Hậu ly hôn Bảo Ngọc, Hoài Lâm quyết định về quê sinh sống một thời gian để ổn định sức khỏe và tinh thần trước những sóng gió thị phi. Tuy nhiên mới đây, thông tin nam ca sĩ bất ngờ nhập viện đã khiến nhiều khán giả lo lắng.

Cụ thể, quản lý của Hoài Lâm đã đăng tải khoảnh khắc vào bệnh viện thăm nam ca sĩ kèm dòng trạng thái: “Vừa vào thăm cậu em trai, chúc em mau chóng khỏe mạnh để sống yêu đời, vượt qua mọi khó khăn và lời nói không tốt xung quanh. Nay thấy em ổn định, tươi tỉnh anh cũng mừng! P/s: Haha cậu em mới ngủ dậy đã phải đón tiếp ông anh rồi!”.

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Quản lí không tiết lộ nguyên nhân Hoài Lâm nhập viện - Ảnh: FB

Ngay lập tức dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của giọng ca “Hoa nở không màu”.

Trước sự lo lắng của khán giả, quản lý Hoài Lâm đã nhanh chóng lên tiếng trấn an: “Lâm đã khỏe, cảm ơn mọi người đã gửi lời yêu thương Lâm. Đây là bức ảnh 2 anh em mới nhất và hy vọng Lâm luôn vui vẻ!”.

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Hiện tại, sức khỏe của nam ca sĩ đã ổn định - Ảnh: Internet

Trước đó, trên trang Facebook của mình, Hoài Lâm buồn bã đăng tải dòng trạng thái: “Kênh Youtube mang tên mình nhưng lại không được quyền sử dụng”. Chia sẻ này của Hoài Lâm khiến nhiều người cho rằng nam ca sĩ đang gặp chuyện khó khăn hoặc bị ai đó chèn ép.

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Dòng trạng thái gây bão của Hoài Lâm - Ảnh: FB

Tuy nhiên sau đó, Hoài Lâm đã lên tiếng đính chính về việc kênh Youtube mang tên anh không do nam ca sĩ hay công ty quản lý sở hữu nên anh không có quyền truy cập. Đồng thời anh thông báo về việc bản thân đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe.

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Từ khóa:   ca sĩ Hoài Lâm Bảo Ngọc sao Việt hậu ly hôn

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