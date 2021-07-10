Nhiếp ảnh gia nổi tiếng nghi đá xéo Hoàng Thùy vì thái độ 'bề trên' với người khác, Tóc Tiên 'nhập cuộc' khen 'đúng chính tả'

Hậu trường 10/07/2021 09:41

Những ngày gần đây, ồn ào liên quan đến Á hậu Hoàng Thùy khiến dư luận xôn xao bàn tán. Giữa lúc CĐM nổ ra nhiều tranh cãi, nhiếp ảnh gia Milor Trần bất ngờ có bài đăng nghi ngờ đang 'đá xéo' siêu mẫu trên trang cá nhân.

Những ngày gần đây, Hoàng Thùy là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong drama "Á hậu hống hách" đi kèm câu chuyện "Where's my Chanel?".  Vào tối 5/7, người mẫu Lê Thanh Thảo đã lên tiếng xác nhận mình chính là "nạn nhân" của vụ ồn ào này, đồng thời khẳng định Hoàng Thùy chính là người đã vu khống cô ăn cắp túi Chanel.

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Ồn ào xoay quanh một chiếc túi - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin được "nạn nhân" xác nhận, nhiều luồng ý kiến đã nổ ra xung quanh ồn ào này. Nhiều người cho rằng sự việc đã xảy ra từ nhiều năm, bây giờ lại đem ra "mổ xẻ" để hạ bệ người khác thì không hợp lý. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng khi mắc lỗi ảnh hưởng lớn đến danh dự của người khác thì bất kể xảy ra tại thời điểm nào cũng phải xin lỗi đàng hoàng. 

Giữa lúc tranh cãi của dư luận chưa có dấu hiện hạ nhiệt, tối 9/7, nhiếp ảnh gia Milor Trần bất ngờ có một bài đăng khá dài trên trang cá nhân khiến nhiều người nghĩ ngay đến vụ lùm xùm của Hoàng Thùy. 

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Bài đăng của nhiếp ảnh gia - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, trong bài đăng, nhiếp ảnh gia này không trực tiếp nhắc tên Á hậu nhưng với nội dung của dòng trạng thái, cư dân mạng đồn đoán nhân vật chính của bài viết này là Hoàng Thùy. 

Cụ thể, Milor Trần đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về việc tại sao đến bây giờ "em" vẫn chưa có một lời xin lỗi tử tế. Theo anh nhân vật "em" trong bài đăng đã có thái độ "bề trên" với người khác và xem trọng danh dự của bản thân hơn là việc nhận lỗi. Anh viết: "Danh dự người khác không quan trọng bằng em à? Từ bao giờ em cho mình cái quyền cư xử bề trên với người khác vậy?". Thậm chí nhiếp ảnh gia còn không quên nhắc lại chuyện "em" từng nhắn tin xin lỗi mình trong quá khứ vì "trẻ người non dạ". Đáng chú ý, Milor Trần còn thẳng thừng tuyên bố sẽ "vạch mặt" nếu nhân vật này vẫn còn ngoan cố không lên tiếng xin lỗi. 

Bên dưới bài đăng của nhiếp ảnh gia, nữ ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý khi để lại bình luận kiểm tra chính tả và hài hước cho biết không sai gì ngoài việc không viết hoa. Bình luận của giọng ca Có ai thương em như anh khiến nhiều người chú ý vì cho rằng cô không hề tỏ thái độ chỉ trích phát ngôn của người bạn thân, chứng tỏ nữ ca sĩ không có ý kiến gì về việc Milor Trần "đá xéo" nhân vật nổi tiếng kia. 

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Bà xã Touliver là bạn thân của nhiếp ảnh gia - Ảnh: Internet

Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng để lại bình luận mong muốn nhiếp ảnh gia và một nữ siêu mẫu tên Thùy có thể giải quyết ồn ào một cách êm đẹp. Tuy nhiên, Milor Trần tiết lộ bản thân cũng đồng tình như thế nhưng có lẽ "bạn kia không muốn vậy".

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Được biết, nhiếp ảnh gia Milor Trần là người có tiếng đứng đằng sau những bộ ảnh "thần sầu" của nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt. Anh cũng là người từng hợp tác với nhiều siêu mẫu nổi tiếng, trong đó có cả 2 nhân vật Hoàng Thùy, Thanh Thảo.

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Hoàng Thùy và Thanh Thảo dưới 'góc máy' của Milor Trần - Ảnh: Internet

Hiện tại, ồn ào giữa Á hậu Hoàng Thùy và chân dài Thanh Thảo vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm chú ý cả CĐM. 

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