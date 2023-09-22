Nhật Kim Anh hội ngộ chồng cũ tổ chức tiệc sinh nhật cho quý tử, đáng chú ý là thái độ dành cho mẹ chồng cũ!

Đây là lần hiếm hoi Nhật Kim Anh và chồng cũ đứng chung khung hình trong tiệc sinh nhật của con trai.

Hậu ly hôn, mối quan hệ giữa ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc không mấy êm đẹp khi liên tục tố tụng giành quyền nuôi con. Sau hơn 3 năm đối đầu với chồng cũ, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố khép lại cuộc chiến pháp lý và để cho con trai được nhà chồng cũ nuôi dưỡng, chăm sóc như ban đầu. Không chỉ vậy, sau khi đưa đến thống nhất, mối quan hệ cả hai cũng bỗng chốc không còn căng như dây đàn. Họ xem nhau như bạn và không ngần ngại xuất hiện chung một khung hình vào những dịp quan trọng, ý nghĩa của con trai.

Sau hơn 3 năm đối đầu với chồng cũ, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố khép lại cuộc chiến pháp lý và để cho con trai được nhà chồng cũ nuôi dưỡng, chăm sóc như ban đầu Mới đây nhất, vào ngày 21/9, gia đình Nhật Kim Anh đã tổ chức tiệc sinh nhật cho quý tử đầu lòng. Đây cũng là dịp hiếm hoi nữ ca sĩ hội ngộ lại chồng cũ. Trên trang cá nhân, người đẹp gửi lời nhắn nhủ đến con trai nhỏ: "Sinh nhật con trai cưng của mẹ! Mẹ vui vì con lại lớn thêm một tuổi. Mẹ hạnh phúc khi nghe những câu yêu thương con nói đầy tình cảm! Cảm ơn con đã đến bên mẹ! Con là động lực mãnh liệt để mẹ cố gắng hơn trong mọi hoàn cảnh! Mẹ mong cục vàng của mẹ sẽ có một đời an nhiên khoẻ mạnh và hạnh phúc! Mẹ và cả nhà ai cũng yêu con". Mới đây nhất, vào ngày 21/9, gia đình Nhật Kim Anh đã tổ chức tiệc sinh nhật cho quý tử đầu lòng. Đây cũng là dịp hiếm hoi nữ ca sĩ hội ngộ lại chồng cũ Trong những hình ảnh đăng tải, đáng chú ý là mối quan hệ thân thiết giữa Nhật Kim Anh và mẹ chồng cũ sau biến cố. Với chồng cũ, Nhật Kim Anh vẫn lộ rõ thái độ hồ hởi, vui vẻ trong ngày sinh nhật của con.

Trong những hình ảnh đăng tải, đáng chú ý là mối quan hệ thân thiết giữa Nhật Kim Anh và mẹ chồng cũ sau biến cố Trước đó, đầu tháng 8/2022, Nhật Kim Anh từng gây bất ngờ khi hé lộ hình ảnh cùng chồng cũ đưa con trai đi du lịch Singapore, Malaysia. Được biết, đây cũng là phần thưởng mà nữ ca sĩ và chồng cũ Bửu Lộc muốn dành cho quý tử vì thành tích năm học vừa qua. Với chồng cũ, Nhật Kim Anh vẫn lộ rõ thái độ hồ hởi, vui vẻ trong ngày sinh nhật của con Đáng chú ý, trong suốt tour du lịch ngoại quốc, Nhật Kim Anh ngoài chia sẻ hình ảnh bên con, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình 3 người. Cụ thể, trên trang cá nhân, Bửu Lộc cũng bất ngờ khoảnh khắc đứng chung khung hình với Nhật Kim Anh và còn có hành động đứng kề bên, khoác vai trông vô cùng thân mật. Trong suốt tour du lịch ngoại quốc, Nhật Kim Anh ngoài chia sẻ hình ảnh bên con, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình 3 người Hiện tại, chồng cũ Nhật Kim Anh đã tìm được tình yêu mới bên nữ diễn viên Bella Mai. Còn phần Nhật Kim Nhật vẫn duy trì cuộc sống độc thân và tập trung cho công việc ca hát, kinh doanh.

Nhật Kim Anh hạnh phúc đón tuổi mới bên quý tử, tiết lộ một việc hiếm hoi được làm cùng con sau nhiều năm! Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khiến khán giả xúc động khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc, âu yếm con trai cưng trong ngày sinh nhật của mình.

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