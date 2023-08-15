Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng!

Hình ảnh chụp chung với bạn gái mới được chồng cũ Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân trong chuyến du lịch hè cùng với con trai thu hút sự chú ý.

Thời gian qua, thông tin doanh nhân Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới thu hút nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên bạn gái. Không chỉ vậy, anh còn đưa cả con trai đi cùng trong những chuyến du lịch với người này. Thời gian qua, thông tin doanh nhân Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới thu hút nhiều sự quan tâm Đáng chú ý, danh tính bạn gái mới của nam doanh nhân cũng gây chú ý và nhiều người cho rằng đây chính là Bella Mai - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ thế giới, đồng thời cũng là diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt.

Đáng chú ý, danh tính bạn gái mới của nam doanh nhân cũng gây chú ý và nhiều người cho rằng đây chính là diễn viên Bella Mai Mới đây, chồng cũ Nhật Kim Anh - doanh nhân Bửu Lộc tiếp tục chia sẻ hình ảnh đưa con trai và bạn gái đi du lịch nhân dịp hè. Khi nam doanh nhân khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh bạn gái, bên dưới bình luận, người thân hỏi về việc đây có phải là "người ấy" của mình, chồng cũ Nhật Kim Anh đã thẳng thắn lên tiếng xác nhận. Mới đây, chồng cũ Nhật Kim Anh - doanh nhân Bửu Lộc tiếp tục chia sẻ hình ảnh đưa con trai và bạn gái đi du lịch nhân dịp hè. Bên cạnh đó, netizen cũng "soi" ra chi tiết đặc biệt khi chồng cũ Nhật Kim Anh, Bella Mai và nhóc tỳ đều mang dép với màu sắc và mẫu mã cùng nhau. Điều này được netizen cho rằng mối quan hệ của con riêng doanh nhân Bửu Lộc với Bella Mai vô cùng thân thiết.

Bửu Lộc khẳng định "chủ quyền" khi được người thân hỏi Netizen cũng "soi" ra chi tiết đặc biệt khi chồng cũ Nhật Kim Anh, Bella Mai và nhóc tỳ đều mang dép với màu sắc và mẫu mã cùng nhau. Điều này được netizen cho rằng mối quan hệ của con riêng doanh nhân Bửu Lộc với Bella Mai vô cùng thân thiết Về phía Bella Mai, khi được hỏi về nghi vấn đang hẹn hò với chồng cũ Nhật Kim Anh, Bella Mai cho biết: "Tôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của bản thân mình. Đến một thời điểm thích hợp, mọi thứ tốt đẹp tôi sẽ thông báo đến quý khán giả". Tuy nhiên, trong một bài đăng của Bửu Lộc về hình ảnh tình tứ bên bạn gái, một người bạn đã vô tình để lại bình luận nhắn nhủ chuyện gặp mặt và không ngần ngại "tag" tên Bella Mai vào bài viết. Trên trang cá nhân của cả 2 cũng đều check-in tại những địa điểm du lịch giống nhau. Trên trang cá nhân của Bửu Lộc và Bella Mai cũng thường xuyên check-in tại những địa điểm du lịch giống nhau Bella Mai sở hữu khuôn mặt ưa nhìn cùng chiều cao 1m68 với số đo ba vòng 84 - 60 - 90 cm. Để duy trì vóc dáng, nữ diễn viên rất chăm chỉ tập luyện thể thao. Cô là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình miền Nam với các bộ phim như: Nếu còn có ngày mai, Trà táo đỏ (phần 2), Sông phố nhà ghe,... Bạn bè, đồng nghiệp đánh giá Bella Mai là cô gái chăm chỉ làm việc, miệt mài đóng phim.

Nhật Kim Anh chính thức lên tiếng việc lên xe hoa lần 2, còn mời khán giả đến 'ăn cưới'! Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, giọng ca sinh năm 1985 cho biết, nhiều khán giả trông đợi mình sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên, lúc này cô chỉ muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho công việc và lo gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-nhat-kim-anh-co-ong-thai-khang-inh-chu-quyen-voi-ban-gai-moi-lo-chi-tiet-the-hien-ro-moi-quan-he-voi-con-rieng-609891.html