Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng!

Hậu trường 15/08/2023 19:49

Hình ảnh chụp chung với bạn gái mới được chồng cũ Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân trong chuyến du lịch hè cùng với con trai thu hút sự chú ý.

Thời gian qua, thông tin doanh nhân Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới thu hút nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên bạn gái. Không chỉ vậy, anh còn đưa cả con trai đi cùng trong những chuyến du lịch với người này.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! - Ảnh 1
Thời gian qua, thông tin doanh nhân Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới thu hút nhiều sự quan tâm

Đáng chú ý, danh tính bạn gái mới của nam doanh nhân cũng gây chú ý và nhiều người cho rằng đây chính là Bella Mai - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ thế giới, đồng thời cũng là diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! - Ảnh 2
Đáng chú ý, danh tính bạn gái mới của nam doanh nhân cũng gây chú ý và nhiều người cho rằng đây chính là diễn viên Bella Mai

Mới đây, chồng cũ Nhật Kim Anh - doanh nhân Bửu Lộc tiếp tục chia sẻ hình ảnh đưa con trai và bạn gái đi du lịch nhân dịp hè. Khi nam doanh nhân khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh bạn gái, bên dưới bình luận, người thân hỏi về việc đây có phải là "người ấy" của mình, chồng cũ Nhật Kim Anh đã thẳng thắn lên tiếng xác nhận.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! - Ảnh 3
Mới đây, chồng cũ Nhật Kim Anh - doanh nhân Bửu Lộc tiếp tục chia sẻ hình ảnh đưa con trai và bạn gái đi du lịch nhân dịp hè.

Bên cạnh đó, netizen cũng "soi" ra chi tiết đặc biệt khi chồng cũ Nhật Kim Anh, Bella Mai và nhóc tỳ đều mang dép với màu sắc và mẫu mã cùng nhau. Điều này được netizen cho rằng mối quan hệ của con riêng doanh nhân Bửu Lộc với Bella Mai vô cùng thân thiết. 

Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! - Ảnh 4
Bửu Lộc khẳng định "chủ quyền" khi được người thân hỏi
Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! - Ảnh 5
Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! - Ảnh 6
Netizen cũng "soi" ra chi tiết đặc biệt khi chồng cũ Nhật Kim Anh, Bella Mai và nhóc tỳ đều mang dép với màu sắc và mẫu mã cùng nhau. Điều này được netizen cho rằng mối quan hệ của con riêng doanh nhân Bửu Lộc với Bella Mai vô cùng thân thiết

Về phía Bella Mai, khi được hỏi về nghi vấn đang hẹn hò với chồng cũ Nhật Kim Anh, Bella Mai cho biết: "Tôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của bản thân mình. Đến một thời điểm thích hợp, mọi thứ tốt đẹp tôi sẽ thông báo đến quý khán giả".

Tuy nhiên, trong một bài đăng của Bửu Lộc về hình ảnh tình tứ bên bạn gái, một người bạn đã vô tình để lại bình luận nhắn nhủ chuyện gặp mặt và không ngần ngại "tag" tên Bella Mai vào bài viết. Trên trang cá nhân của cả 2 cũng đều check-in tại những địa điểm du lịch giống nhau.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! - Ảnh 7
Trên trang cá nhân của Bửu Lộc và Bella Mai cũng thường xuyên check-in tại những địa điểm du lịch giống nhau

Bella Mai sở hữu khuôn mặt ưa nhìn cùng chiều cao 1m68 với số đo ba vòng 84 - 60 - 90 cm. Để duy trì vóc dáng, nữ diễn viên rất chăm chỉ tập luyện thể thao. Cô là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình miền Nam với các bộ phim như: Nếu còn có ngày mai, Trà táo đỏ (phần 2), Sông phố nhà ghe,... Bạn bè, đồng nghiệp đánh giá Bella Mai là cô gái chăm chỉ làm việc, miệt mài đóng phim.

Nhật Kim Anh chính thức lên tiếng việc lên xe hoa lần 2, còn mời khán giả đến 'ăn cưới'!

Nhật Kim Anh chính thức lên tiếng việc lên xe hoa lần 2, còn mời khán giả đến 'ăn cưới'!

Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, giọng ca sinh năm 1985 cho biết, nhiều khán giả trông đợi mình sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên, lúc này cô chỉ muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho công việc và lo gia đình. 

Xem thêm
Từ khóa:   bella mai bạn gái của chồng cũ Nhật Kim Anh chồng cũ Nhật Kim Anh

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 57 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ