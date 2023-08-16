Nhật Kim Anh hạnh phúc đón tuổi mới bên quý tử, tiết lộ một việc hiếm hoi được làm cùng con sau nhiều năm!

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khiến khán giả xúc động khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc, âu yếm con trai cưng trong ngày sinh nhật của mình.

Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc từng có một thời gian dài tranh giành quyền nuôi con vô cùng gay gắt, thu hút không ít sự quan tâm của người hâm mộ. Sau đó khi thấy quý tử bày tỏ sự buồn bã vì bố mẹ đối đầu nhau nên cả hai đã quyết định hóa giải mâu thuẫn và kết nối trở lại, làm bạn bè để cùng chăm sóc con trai. Sau vài năm tranh chấp và kiện tụng mệt mỏi để giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh và chồng cũ là Bửu Lộc đã xóa bỏ hiềm khích, bắt tay chăm sóc con trai Bửu Long một cách tốt nhất Cả 2 cũng không ngần ngại đứng chung khung hình hay cùng nhau đi du lịch trong những dịp đặc biệt của con trai. Nhật Kim Anh cũng tiết lộ không còn bức xúc trong những lần thua kiện trước đây. Cô tâm sự: "Tòa xử tôi thắng hay thua cũng được. Tôi và anh Lộc đã thống nhất sẽ không ra tòa, không tranh chấp quyền nuôi con nữa. Tôi bằng lòng để con tiếp tục sống cùng ba và ông bà nội".

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khiến khán giả xúc động khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc, âu yếm con trai cưng trong ngày sinh nhật của mình Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khiến khán giả xúc động khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc, âu yếm con trai cưng trong ngày sinh nhật của mình. Nhật Kim Anh dành cho con trai cách gọi đặc biệt là "tình yêu ý nghĩa". Con trai của Nhật Kim Anh di chuyển từ Cần Thơ lên TP.HCM để đi khu vui chơi cùng mẹ trong ngày đặc biệt. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ có thể dành nhiều thời gian vui chơi với con sau nhiều năm đối đầu căng thẳng với chồng cũ. Nhật Kim Anh dành cho con trai cách gọi đặc biệt là "tình yêu ý nghĩa" Con trai của Nhật Kim Anh di chuyển từ Cần Thơ lên TP.HCM để đi khu vui chơi cùng mẹ trong ngày đặc biệt Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ có thể dành nhiều thời gian vui chơi với con sau nhiều năm đối đầu căng thẳng với chồng cũ Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, giọng ca sinh năm 1985 cho biết, nhiều khán giả trông đợi mình sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên, lúc này cô chỉ muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho công việc và lo gia đình.

“Còn gì sung sướng hơn với một người nghệ sĩ khi được khán giả quan tâm, dành nhiều tình cảm. Tôi không đoán được tương lai nhưng tin vào duyên phận. Đến một lúc nào đó tôi hy vọng kết hôn và sẽ thông báo tin vui tới khán giả” - cô nói. Nhật Kim Anh cho biết hiện cô dành hầu hết thời gian cho công việc kinh doanh và vun đắp tình cảm với cậu con trai nhỏ Nhật Kim Anh cho biết hiện cô dành hầu hết thời gian cho công việc kinh doanh và vun đắp tình cảm với cậu con trai nhỏ. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn xác định nghệ thuật là đam mê cả đời nên chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Khi sắp xếp được lịch trình, cô liền bắt tay thực hiện các dự án để gửi đến mọi người. “Tôi đang nỗ lực làm việc hết công suất để dành sự bất ngờ cho khán giả. Trong đó, một dự án phim và một MV sẽ trình làng trong những tháng cuối năm nay. Tôi hy vọng sẽ nhận được tình yêu thương bền vững của mọi người sau nhiều năm làm nghề” - cô chia sẻ.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có động thái khẳng định 'chủ quyền' với bạn gái mới, lộ chi tiết thể hiện rõ mối quan hệ với con riêng! Hình ảnh chụp chung với bạn gái mới được chồng cũ Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân trong chuyến du lịch hè cùng với con trai thu hút sự chú ý.

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