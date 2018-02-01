Nhận tin dữ từ mẹ chồng, danh ca Thanh Hà lập tức hoãn đám cưới với bạn trai kém 12 tuổi

Hậu trường 01/02/2018 14:06

Vì tình hình sức khỏe của mẹ chồng tương lai, danh ca Thanh Hà quyết định sẽ dời đám cưới với bạn trai nhạc công Roland đến cuối năm 2018.

Cách đây không lâu, Thanh Hà khiến không ít chị em trầm trồ ngưỡng mộ vì được bạn trai nhạc công người Philippines công khai cầu hôn trên sóng truyền hình. Sau khi gật đầu đồng ý với bạn trai kém 12 tuổi, nữ ca sĩ quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2018 tại Hội An (Quảng Nam).

Nữ danh ca cũng tiết lộ, cô và bạn trai nhạc công sẽ mời chồng cũ và đón con gái 18 tuổi về Việt Nam cùng chung vui. Ngoài ra, hôn lễ lần 3 của cô sẽ có sự hiện diện của bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Nhận tin dữ từ mẹ chồng, danh ca Thanh Hà lập tức hoãn đám cưới với bạn trai kém 12 tuổi - Ảnh 1
Thanh Hà từng tiết lộ, dù rất muốn tìm cho mình hạnh phúc riêng nhưng cô lo sợ vì đã hai lần thất bại trong hôn nhân - Ảnh: Internet

Dù Thanh Hà đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới lần 3 của mình tươm tất, thiệp mời, ảnh cưới và vé máy bay cho quan khách đều được chuẩn bị xong, thế nhưng giọng ca Nếu em được lựa chọn đành hoãn lại khi hay tin mẹ chồng tương lai lâm trọng bệnh.

Nữ ca sĩ tiết lộ, mẹ của Roland bị ung thư tử cung và đường ruột cách đây 10 năm nên cô muốn dành thời gian để chăm sóc bà. Đám cưới sẽ được hoãn đến cuối năm nay và diễn ra tại TP. HCM thay vì Hội An như dự định trước đó.

Nhận tin dữ từ mẹ chồng, danh ca Thanh Hà lập tức hoãn đám cưới với bạn trai kém 12 tuổi - Ảnh 2
Khoảnh khắc hạnh phúc của Thanh Hà và bạn trai người Philippines - Ảnh: Internet
Nhận tin dữ từ mẹ chồng, danh ca Thanh Hà lập tức hoãn đám cưới với bạn trai kém 12 tuổi - Ảnh 3
Bạn trai kém 12 tuổi người Philippines luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc Thanh Hà - Ảnh: Internet
Bạn trai kém 12 tuổi khiến danh ca Thanh Hà chấp nhận làm đám cưới lần 3 là ai?

Bạn trai kém 12 tuổi khiến danh ca Thanh Hà chấp nhận làm đám cưới lần 3 là ai?

Danh ca Thanh Hà vừa quyết định lên xe hoa lần 3 ở tuổi 48 với bạn trai kém 12 tuổi tên là Roland, thông tin khiến nhiều người hâm mộ nữ ca sĩ cũng như đông đảo độc giả hiếu kỳ rất quan tâm.

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