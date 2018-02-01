Vì tình hình sức khỏe của mẹ chồng tương lai, danh ca Thanh Hà quyết định sẽ dời đám cưới với bạn trai nhạc công Roland đến cuối năm 2018.
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Cách đây không lâu, Thanh Hà khiến không ít chị em trầm trồ ngưỡng mộ vì được bạn trai nhạc công người Philippines công khai cầu hôn trên sóng truyền hình. Sau khi gật đầu đồng ý với bạn trai kém 12 tuổi, nữ ca sĩ quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2018 tại Hội An (Quảng Nam).
Nữ danh ca cũng tiết lộ, cô và bạn trai nhạc công sẽ mời chồng cũ và đón con gái 18 tuổi về Việt Nam cùng chung vui. Ngoài ra, hôn lễ lần 3 của cô sẽ có sự hiện diện của bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.
Dù Thanh Hà đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới lần 3 của mình tươm tất, thiệp mời, ảnh cưới và vé máy bay cho quan khách đều được chuẩn bị xong, thế nhưng giọng ca Nếu em được lựa chọn đành hoãn lại khi hay tin mẹ chồng tương lai lâm trọng bệnh.
Nữ ca sĩ tiết lộ, mẹ của Roland bị ung thư tử cung và đường ruột cách đây 10 năm nên cô muốn dành thời gian để chăm sóc bà. Đám cưới sẽ được hoãn đến cuối năm nay và diễn ra tại TP. HCM thay vì Hội An như dự định trước đó.