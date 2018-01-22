Lộ vòng 2 lùm lùm, Tăng Thanh Hà dính nghi án mang bầu lần 3

Hậu trường 22/01/2018 15:39

Hình ảnh mới đây của Tăng Thanh Hà khi chụp chung với một người bạn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhìn vòng bụng lớn bất thường, nhiều người cho rằng cô nàng đang mang thai lần 3.

Tăng Thanh Hà được công chúng yêu mến khi tham gia rất nhiều bộ phim đình đám như Bỗng dưng muốn khóc, Hương phù sa… Dù hiện tại, nữ diễn viên gần như không tham gia vào hoạt động của làng giải trí Việt song nhất cử nhất động của cô luôn được công chúng và giới truyền thông chú ý.

Mới đây, Tăng Thanh Hà lại một lần nữa khiến cư dân mạng dậy sóng với sự thay đổi khác thường về diện mạo. Gương mặt mập lên trông thấy, vòng 2 to bất thường, không ít khán giả cho rằng nàng “Út Nhỏ” đang mang thai.

Lộ vòng 2 lùm lùm, Tăng Thanh Hà dính nghi án mang bầu lần 3 - Ảnh 1

Vòng 2 khác thường của Tăng Thanh Hà khiến nhiều người hoài nghi cô đang mang thai - Ảnh: Internet

Lộ vòng 2 lùm lùm, Tăng Thanh Hà dính nghi án mang bầu lần 3 - Ảnh 2

Gương mặt nhợt nhạt, bắp tay mập mạp của Tăng Thanh Hà càng củng cố thêm suy đoán này - Ảnh: Internet

Lộ vòng 2 lùm lùm, Tăng Thanh Hà dính nghi án mang bầu lần 3 - Ảnh 3

Trong bức ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân cách đây không lâu, vòng bụng của cô có vẻ to bất thường - Ảnh: Internet

Lộ vòng 2 lùm lùm, Tăng Thanh Hà dính nghi án mang bầu lần 3 - Ảnh 4
Thân hình gầy gò của Tăng Thanh Hà trước đó - Ảnh: Internet
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