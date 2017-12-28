Bạn trai kém 12 tuổi khiến danh ca Thanh Hà chấp nhận làm đám cưới lần 3 là ai?

Danh ca Thanh Hà vừa quyết định lên xe hoa lần 3 ở tuổi 48 với bạn trai kém 12 tuổi tên là Roland, thông tin khiến nhiều người hâm mộ nữ ca sĩ cũng như đông đảo độc giả hiếu kỳ rất quan tâm.

Được bạn trai kém 12 tuổi người Philippines cầu hôn tại chương trình Sau ánh hào quang, danh ca Thanh Hà đã đồng ý và tuyên bố sẽ kết hôn vào ngày 23/3/2018 tới đây. Chồng sắp cưới của Thanh Hà - Roland hiện đang là chuyên viên âm nhạc tại trung tâm âm nhạc mà cô làm việc.

Thanh Hà hạnh phúc bên bạn trai Roland - Ảnh: Ngoisao.vn Thanh Hà chia sẻ, cô gặp ông xã tương lai Roland tại một buổi biểu diễn ở San Jose (Mỹ). Nhạc sĩ người Philippines cảm mến nữ ca sĩ 48 tuổi khi nghe cô thể hiện ca khúc Woman in love. Để theo đuổi và được nữ ca sĩ chấp nhận song ca cùng, chàng nhạc sĩ trẻ tuổi đã phải kiên trì và học tiếng Việt suốt một thời gian dài. Danh ca chia sẻ, dù còn khá trẻ nhưng Roland là người chu đáo, rất quan tâm đến bạn gái từ ăn uống đến công việc nhà… Chính những việc nhỏ mà bạn trai làm đã khiến trái tim Thanh Hà tan chảy và rung động một lần nữa.

Roland kém Thanh Hà 12 tuổi, hiện đang làm chuyên viên âm nhạc tại trung tâm âm nhạc nơi bạn gái đang đầu quân - Ảnh: Internet Gần 11 năm quen biết và hơn 8 năm yêu nhau, Roland đã cầu hôn bạn gái 2 lần nhưng đều thất bại. Thanh Hà tiết lộ, không phải vì làm cao mà do bản thân còn e ngại khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Sau hai lần thất bại trong hôn nhân, cô vẫn muốn được sống tự do và tận hưởng hạnh phúc của hai người đang yêu. Song, cô đã nhanh chóng nhận ra tình yêu của bạn trai dành cho mình đủ lớn. Và cuối cùng, Roland đã chờ được đến ngày Thanh Hà gật đầu đồng ý. Cả hai luôn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào, ấm áp nhất - Ảnh: Internet Hầu như ở tất cả các sự kiện, nhạc sĩ trẻ luôn tháp tùng bên cạnh bạn gái - Ảnh: Internet Tại sự kiện mới đây, bạn trai đã đệm đàn cho Thanh Hà thể hiện ca khúc Và con tim đã vui trở lại - Ảnh: Internet

Vì con gái, Thanh Hà quyết chọn ngày kỵ tổ chức đám cưới lần ba với bạn trai kém 12 tuổi Ca sĩ Thanh Hà quyết định tổ chức hôn lễ với bạn trai kém 12 tuổi vào ngày 23/3/2018 dù biết đó là ngày kỵ trong việc cưới hỏi.

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