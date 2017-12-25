Vì con gái, Thanh Hà quyết chọn ngày kỵ tổ chức đám cưới lần ba với bạn trai kém 12 tuổi

Ca sĩ Thanh Hà quyết định tổ chức hôn lễ với bạn trai kém 12 tuổi vào ngày 23/3/2018 dù biết đó là ngày kỵ trong việc cưới hỏi.

Mới đây, trong một sự kiện diễn ra tại TP.HCM, ca sĩ Thanh Hà đã có những chia sẻ về chuyện chuẩn bị lên xe hoa lần thứ ba cùng bạn trai trẻ tuổi Roland.

Thanh Hà xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện vừa qua - Ảnh: Internet

Giọng ca Mong manh tình về cho biết, cô và bạn trai sẽ chính thức làm đám cưới vào ngày 23/3/2018.

Nữ ca sĩ hải ngoại cũng chia sẻ dù biết ngày này không tốt cho việc cưới hỏi nhưng vẫn quyết định chọn bởi đây là thời gian duy nhất con gái cô có thể về Việt Nam dự hôn lễ của mẹ.

Năm 2016, khi Thanh Hà chính thức về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, cô đã công bố người yêu nhỏ hơn 12 tuổi Roland với khán giả trong nước. Tình yêu của cặp đôi tính đến nay đã được 9 năm và trong suốt thời gian này, Roland đã nhiều lần cầu hôn Thanh Hà nhưng đều bị từ chối vì cô không còn niềm tin vào hôn nhân sau nhiều lần đổ vỡ.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Roland đã bất ngờ cầu hôn nữ ca sĩ một lần nữa trước mặt nhiều người khiến chị không thể từ chối. Ngoài ra, bố mẹ của Roland cũng rất yêu thương Thanh Hà và mong chờ đám cưới này. Ngay cả con gái của nữ ca sĩ cũng hết lòng ủng hộ mẹ bước thêm bước nữa.

Thanh Hà bộc bạch với Ngoisao.net: "Tôi rất nôn nao nhưng lại rất sợ vì đã thất bại hai lần trong hôn nhân, trong khi Roland chưa cưới bao giờ. Tôi không đổ lỗi cho ai, tất cả đều do mình thôi. Tôi mong lần thứ ba này sẽ là lần hạnh phúc nhất".

Nói về vấn đề con cái sau khi kết hôn, Thanh Hà thẳng thắn nói: "Tôi đã 48 tuổi, không còn thích hợp cũng như sức khoẻ không đủ để có con. Bác sĩ nói nếu tôi muốn có con thì phải hạn chế làm việc và đi lại, nhưng cả năm không đi làm thì chết đói à? Tôi đã trao đổi về chuyện này với Roland và anh đồng ý".

Chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sắp đến, nữ ca sĩ hải ngoại hào hứng khoe đã tích góp đủ tiền để mua một căn hộ tại TP.HCM.

Hé lộ chuyện tình của nữ ca sĩ Thanh Hà với bạn trai kém 12 tuổi sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân Trải qua 2 lần đổ vỡ tình cảm, những tưởng Thanh Hà không thể yêu được nữa, nhưng chàng trai kém 12 tuổi này đã 'đốn gục' trải tim người phụ nữ từng trải U50.

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