Điểm tên sao nam Việt chăm con khéo hơn cả vợ: Ông Cao Thắng điểm 10 nhưng Kim Lý mới khiến dân tình phải xuýt xoa trầm trồ

Cuộc sống gia đình khi có thêm thành viên mới sẽ có rất nhiều niềm vui nhưng kèm theo đó là không ít áp lực với hàng ngàn công việc lớn nhỏ... Thấu hiểu được nỗi lòng của người phụ nữ, nhiều ông bố bỉm sữa trong làng giải trí Việt không chỉ thành công trong sự nghiệp mà chăm con cũng khéo không kém các bà mẹ.

Tuy lịch trình bận rộn nhưng Trường Giang vẫn luôn hỗ trợ bà xã hết mình trong khoản chăm sóc con cái, dù là ở nhà hay ra ngoài. Cư dân mạng thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc hai bố con cực kỳ thân thiết với nhau. Thậm chí, thi thoảng Nhã Phương ghen tỵ khi nhóc tỳ nhà mình rất quấn bố, mỗi lần chồng về là cô dường như trở thành "người vô hình".

Là một trong những cặp vợ chồng đình đám nhất của Vbiz, Trường Giang và Nhã Phương luôn nhận được sự quan tâm từ phía công chúng khi thường xuyên chia sẻ về việc chăm sóc cô con gái nhỏ đầu lòng của mình.

Đàm Vĩnh Hưng

Trong những thước phim với tựa đề "Nhật Ký Làm Cha", nhiều người được dịp trầm trồ Đàm Vĩnh Hưng quá khéo léo trong việc chăm sóc con nhỏ. Từ lúc bé Polo còn đỏ hỏn, ẵm bồng trên tay, bố Hưng đã tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp trong việc dỗ ngủ, cho ti sữa, mặc quần áo...

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn quyết định viết nhật ký bằng tay để lưu lại từng kỷ niệm của con trai. Anh chụp hình con và phân loại từng giai đoạn, rồi chọn lựa in hình ra dán vào cuốn sổ theo từng dòng cảm xúc của chính mình. Anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc này một cách chi tiết nhất để khi về già trí nhớ giảm sút vẫn có thể xem lại.

Thi thoảng bố cũng ngủ quên khi đang chăm con - Ảnh: FBNV

Nam chăm sóc con trai rất khéo - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng thay đổi rất nhiều từ khi làm cha - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự rằng anh thay đổi nhiều từ khi làm bố, tâm tính hiền lành, nhẹ nhàng hơn, ngay cả thói quen mua sắm cũng khác hẳn so với trước.

Từ khi công khai con trai, nam ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh của thiên thần nhí. Tuy nhiên, người phụ nữ sinh ra bé vẫn đang là một ẩn số.

Jaykii

Ca sĩ Jaykii tên thật Trần Anh Quân, anh vốn được biết đến với nhiều bản hit triệu view như “Chiều hôm ấy”, “Đừng như thói quen”. Sau khi hẹn hò với người mẫu - diễn viên Trương Hoàng Mai Anh qua một chương trình hẹn hò, cuộc sống đời tư của cặp đôi trai tài gái sắc càng được quan tâm hơn vì những câu chuyện lãng mạn như cổ tích.

Ca sĩ Jaykii và bà xã Mai Anh - Ảnh: FBNV

Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào cuối năm ngoái, Jaykii không giấu được niềm hạnh phúc khôn tả nhưng cũng bỡ ngỡ chẳng ít bởi anh chưa có kinh nghiệm. Dù vậy, với tình yêu lớn lao dành cho quý tử đầu lòng cũng như thấu hiểu nỗi vất vả của bà xã Mai Anh, Jaykii đã cố gắng hết sức trong khoản giúp vợ chăm con.

Nam ca sĩ chăm con cực khéo - Ảnh: FBNV

Jaykii dành hết thời gian cho quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Ngay cả Mai Anh cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ ông xã Jaykii khi chăm sóc bé Cookie còn khéo léo hơn cả mình. Quả thật khi xem qua những hình ảnh Jaykii ẵm bồng, cho con trai ti sữa... người hâm mộ phải xuýt xoa ông bố này đúng chuẩn người chồng, người cha mẫu mực. Do đó, hạnh phúc hiện tại đã đủ để chứng minh cặp đôi chính là chân ái đời nhau, mọi thứ gần như đã hoàn hảo đến ngọt ngào.

Ông Cao Thắng

Nổi tiếng là "ông chồng quốc dân", Ông Cao Thắng từ ngày có Winnie luôn cho thấy hình ảnh một người chồng, người cha mẫu mực. Nam ca sĩ sẵn sàng gác lại sự nghiệp kể từ lấy vợ. Và lúc Winnie chào đời, nam ca sĩ lại càng an phận ở nhà chăm con để vợ có thể toàn tâm toàn ý trở lại với làng nhạc.

Từ ngày có con gái đầu lòng, Ông Cao Thắng đã trở thành một bố "bỉm sữa" đúng nghĩa - Ảnh: FBNV

Anh luôn sẵn sàng trở thành ông bố bỉm sữa, chăm sóc con để cho vợ đi làm - Ảnh: FBNV

Ông Cao Thắng rất biết cách dỗ em bé phụ vợ, anh cho con ngủ, trông con và chơi cùng con. Bé Winnie cũng rất ngoan và cũng thuộc kiểu nhóc tỳ "nghiện" bố. Vì vây, nhiều lúc Đông Nhi cũng ghen tỵ với tình cảm của họ. Gia đình nhỏ có thêm thành viên mới và cuộc sống của đôi vợ chồng quyền lực này lại càng trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn.

Kim Lý

Sự chào đời của cặp song sinh Lisa và Leon chính là minh chứng cho tình yêu chân thành của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Từ lúc Lisa và Leon chào đời, Kim Lý cho thấy hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực. Anh gần như bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc hai con sinh đôi.

Một nách hai con nhưng Kim Lý “cân hết” - Ảnh: FBNV

Ông bố "cuồng con" đích thị là đây chứ đâu - Ảnh: FBNV

Từ việc thay bỉm sữa, cho con ăn đến ru con ngủ... nam diễn viên đều dành hết phần của vợ. Có một điểm thú vị là Kim Lý thường xuyên dành thời gian để trông con, chơi cùng con, đọc sách cho các bé nghe, ru các bé ngủ. Trong khi đó, bà xã Hà Hồ sớm trở lại với công việc, bận rộn đi diễn và kinh doanh.

Cả Lisa và Leon đều được bố mẹ chăm sóc rất chu đáo - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, cặp đôi cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm con giản dị của mình lên mạng xã hội. Cả Lisa và Leon đều được bố mẹ chăm sóc rất chu đáo, còn nhỏ đã được tận hưởng những dịch vụ cao cấp chuẩn "cậu ấm - cô chiêu" sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Vậy nên, cả hai nhóc tỳ đều vô cùng khỏe mạnh và vô cùng đáng yêu.