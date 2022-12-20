Nhạc sĩ Trần Tiến và hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng quái ác

Hậu trường 20/12/2022 20:06

Nhạc sĩ Trần Tiến vừa qua đã trở lại với khán giả qua đêm nhạc Mặt Trời Bé Con sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư vòm họng.

Tối 18/12, nhạc sĩ Trần Tiến và gia đình có mặt trong đêm nhạc riêng với chủ đề Mặt trời bé con. Đây là lần hiếm hoi nam nhạc sĩ xuất hiện trước công chúng sau thời gian điều trị ung thư vòm họng.

Nhạc sĩ Trần Tiến và hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng quái ác - Ảnh 1
Nhạc sĩ Trần Tiến trong đêm nhạc Mặt Trời Bé Con - Ảnh: Internet

Trong đêm nhạc, Trần Tiến báo tin sức khỏe tốt. Ông chứng minh qua phần trình diễn 2 bài Mặt trời bé con và Không gục ngã. Với cây guitar thùng trên tay, nhạc sĩ gạo cội thể hiện phong cách du ca quen thuộc. Ông hát ngẫu hứng, hồn nhiên, nhiều chỗ không khác gì nói chuyện.

Trần Tiến hát bài Không gục ngã tặng GS.BS Chấn Hùng - người mang lại ông giọng nói, giọng hát. Nhạc sĩ kể 2 năm trước, ông mắc bệnh ung thư vòm họng, từng nghĩ sẽ không qua khỏi.

Nhạc sĩ Trần Tiến và hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng quái ác - Ảnh 2

Trong chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến cũng chia sẻ thêm về thời điểm sáng tác ca khúc Không gục ngã lúc đang nằm viện. "Tôi viết bài hát này trong lúc tôi tưởng mình chết rồi vì căn bệnh ung thư của tôi phải xạ trị. Hằng ngày, tôi đi theo một cậu trẻ hơn mình, cậu ấy và tôi bắn tia thứ 14 rồi đến tia thứ 15 thì tôi không thấy cậu ấy nữa. Tôi hỏi người phía trước mình đâu, các bác sĩ nói cậu ấy mất rồi vì không chịu nổi tia thứ 15.

Các bạn biết không, tôi phải bắn đến tia 30 và tôi cũng gần như ngã gục, trong giây phút tôi không thể gượng dậy, trong đầu và tại bệnh viện ung bướu tôi đã viết bài hát này. Tôi tự viết để động viên bản thân sống lại và bây giờ tôi hát tặng các bạn".

Nhạc sĩ Trần Tiến và hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng quái ác - Ảnh 3

Sau khoảng thời gian chiến đấu với bạo bệnh, nhạc sĩ Trần Tiến hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu bên gia đình, sức khỏe cũng dần ổn định hơn. Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết, đây là lần hiếm hoi ông nhận lời xuất hiện trong một chương trình âm nhạc.

Bên cạnh nhạc sĩ Trần Tiến, đêm nhạc Mặt Trời Bé Con còn có sự xuất hiện của những nghệ sĩ khác như Tam Ca Áo Trắng, Thu Minh, Hoàng Quyên, Anh Tú, Kai Đinh. Đặc biệt hơn là 3 chị em của nhóm Tam Ca Áo Trắng, quyết định nhận lời trở về Việt Nam và xuất hiện trên sân khấu đêm nhạc chỉ vì lòng biết ơn, sự trân trọng dành cho nhạc sĩ Trần Tiến.

Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất sau thời gian dài vướng bạo bệnh, trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác

Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất sau thời gian dài vướng bạo bệnh, trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác

Hiếm hoi tái xuất trên sân khấu và có những tâm tình cùng khán giả, nhạc sĩ Trần Tiến trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật đấu tranh về giây phút sinh tử để được sống.

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