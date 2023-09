Nhạc sĩ Phương Uyên gửi lời ngọt ngào đến Thanh Hà nhân ngày đặc biệt, hé lộ cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc

Vào ngày Valentine năm 2022, nhạc sĩ Phương Uyên gây chấn động showbiz Việt khi công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Thanh Hà. Và đến tháng 9/2022, cặp đôi đã chính thức đánh dấu tình yêu bằng một lễ cưới diễn ra tại Mỹ với sự chứng kiến và chúc phúc của rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người thân.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Phương Uyên đã đăng tải hình ảnh mới kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào tới người bạn đời nhân ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn. Theo đó, lời nhắn của nữ nhạc sĩ 7x có nội dung: “I wouldn’t want to spend the time with anyone but you” (Tạm dịch: Tôi không muốn dành thời gian cho bất cứ ai ngoài bạn).