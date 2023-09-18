Nhạc sĩ Phương Uyên gửi lời ngọt ngào đến Thanh Hà nhân ngày đặc biệt, hé lộ cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Phương Uyên và Thanh Hà vẫn hạnh phúc như lúc ban đầu. Cặp đôi thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, kết hợp lưu diễn và sum họp bạn bè, người thân.

Vào ngày Valentine năm 2022, nhạc sĩ Phương Uyên gây chấn động showbiz Việt khi công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Thanh Hà. Và đến tháng 9/2022, cặp đôi đã chính thức đánh dấu tình yêu bằng một lễ cưới diễn ra tại Mỹ với sự chứng kiến và chúc phúc của rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Tháng 9/2022, cặp đôi đã chính thức đánh dấu tình yêu bằng một lễ cưới diễn ra tại Mỹ Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Phương Uyên đã đăng tải hình ảnh mới kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào tới người bạn đời nhân ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn. Theo đó, lời nhắn của nữ nhạc sĩ 7x có nội dung: “I wouldn’t want to spend the time with anyone but you” (Tạm dịch: Tôi không muốn dành thời gian cho bất cứ ai ngoài bạn).

Nhạc sĩ Phương Uyên đã đăng tải hình ảnh mới kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào tới người bạn đời nhân ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn Dưới phần bình luận, Thanh Hà cũng nhanh chóng đáp lời tình cảm tới nửa kia. Đông đảo bạn bè, cư dân mạng cũng gửi lời chúc hạnh phúc tới cặp đôi. Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Phương Uyên và Thanh Hà vẫn hạnh phúc như lúc ban đầu. Cặp đôi thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, kết hợp lưu diễn và sum họp bạn bè, người thân. Sau khi kết hôn, cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện giải trí và không ngại chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc.

Dưới phần bình luận, Thanh Hà cũng nhanh chóng đáp lời tình cảm tới nửa kia. Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Phương Uyên và Thanh Hà vẫn hạnh phúc như lúc ban đầu Trước khi đính ước với Phương Uyên, Thanh Hà từng nhiều lần thất bại trong chuyện tình yêu. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Thanh Hà từng khiến nhiều người ngưỡng mộ về mối tình đẹp đến với Roland Casiquin Jr - một anh chàng người Philippines, kém nữ ca sĩ 12 tuổi. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2008, bén duyên và chung sống hạnh phúc suốt 11 năm. Trước khi đính ước với Phương Uyên, Thanh Hà từng nhiều lần thất bại trong chuyện tình yêu Trong suốt thời gian yêu nhau, Roland luôn nhường nhịn và chiều chuộng bạn gái. Roland từng cầu hôn Thanh Hà trên sóng truyền hình và đính hôn năm 2019. Cặp đôi từng dự kiến làm đám cưới nhưng bị hoãn. Ngày hủy hôn với bạn trai, Thanh Hà từng ngậm ngùi thông báo trên trang cá nhân: "Hôm nay Thanh Hà xin thông báo để mọi người biết Hà và Roland vì những lý do riêng tư không còn gắn bó với nhau nữa, chúng tôi vẫn xem nhau là đồng nghiệp". Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Thanh Hà từng khiến nhiều người ngưỡng mộ về mối tình đẹp đến với Roland Casiquin Jr - một anh chàng người Philippines, kém nữ ca sĩ 12 tuổi Đến tháng 2/2022, một lần nữa đứt gánh giữa đường, Thanh Hà dường như không còn niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên, khi gặp gỡ Phương Uyên, nữ danh ca tìm thấy sự đồng điệu, cảm thông. Khán giả vui mừng khi 2 nghệ sĩ đã tìm được bến đỗ, có cái kết đẹp sau nhiều thăng trầm.

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